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Поддержка государства помогает большой семье из Камышлинского района

29 августа 2024 11:45
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Поддержка государства помогает большой семье из Камышлинского района

В Самарской области действуют 38 мер социальной поддержки семей с детьми. Всего в настоящее время в регионе около 33 тысяч многодетных семей получают меры государственной поддержки. На поддержку семей, улучшение демографии, укрепление семейных ценностей, многодетности направлен национальный проект «Демография» и мероприятия Года семьи, объявленного Президентом страны Владимиром Путиным.

Спектр мер соцподдержки регулярно расширяется, а также создаются условия для комфортной и благополучной жизни семей с детьми. Напомним, что на проектирование и строительство объектов здравоохранения, образования, социального обслуживания населения, спорта, а также культуры в 2024 году из регионального бюджета дополнительно будет направлено 603 млн рублей. Такое решение было ранее принято по инициативе главы региона Вячеслава Федорищева на основе обращений граждан.

Супруги Фатыма Махмутова и Фарит Валеев из Камышлинского района подарили родительскую любовь и заботу 22 детям. Эта большая семья известна на весь район. За 20 лет Фатыма и Фарит стали родителями двух дочерей и 20 приемных детей, в том числе и для ребят с инвалидностью, воспитанников местной коррекционной школы, где Фатыма работала ночной няней. «Увидела детей, которые несмотря на болезнь могут жить в семьях, и решили с мужем, что можем их научить чему-то жизненному, стать для них семьей. Ведь семья есть семья и она нужна каждому человеку», - рассказывает Фатыма Махмутова.

Большинство ребят после 18 лет вышли в самостоятельную взрослую жизнь, выучились, устроились на работу и завели собственные семьи. Родители гордятся каждым. Например, сын Василий стал мастером спорта по бегу среди параолимпийцев.

Сейчас в доме приемных родителей проживают шестеро ребят, трое из них учащиеся коррекционной школы, а еще трое остались и после совершеннолетия, так решили на семейном совете. Все ребята растут добрыми и трудолюбивыми поскольку в каждого из них, как говорят Фатыма и Фарит, вложено много сил, терпения и душевной любви. А главная награда для супругов - это успехи детей, их желание жизнь.

«Это огромный труд и заслуга приемных родителей, старшие дети выросли хорошими людьми, честно работают и уже создали свои семьи,- рассказывает и.о. заместителя директора Комплексного центра социального обслуживания населения Камышлинского района Лилия Фартдинова. - Как многодетную семью государство их поддерживает и предоставляет все положенные законодательством выплаты и пособия».

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