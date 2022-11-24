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Поддержим наших: в Самаре состоится благотворительный форум

24 ноября 2022 16:57
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Жители региона смогут узнать, какую помощь можно оказать семьям военнослужащих, а также целенаправленно принять участие в формировании самарского гуманитарного конвоя.

26 ноября в Доме офицеров Самарского гарнизона имени К.Е. Ворошилова (г. Самара, ул. Шостаковича, 7) состоится благотворительный форум. Организатором мероприятия выступит общественный фонд «Звезда и Лира», чей проект «Жены героев» был отмечен Президентом России Владимиром Путиным. Различные гуманитарные проекты фонда «Звезда и Лира» получили поддержку губернатора Самарской области Дмитрия Азарова.

На форуме жители региона смогут узнать, какую помощь можно оказать семьям военнослужащих, а также целенаправленно принять участие в формировании самарского гуманитарного конвоя.

С 11:00 до 16:00 часов на первом этаже будут работать тематические площадки. Темы интерактивных станций: эталонная гуманитарная точка; сбор гуманитарной и благотворительной помощи с возможностью получения памятного подарка; кинологи с собаками, рассказ о дрессировке собак; эвакуация раненого, перевязка, первая помощь; историческая военная выставка (письма, фото, вещи солдат и офицеров 30, 40 и 50-х годов); фотовыставка «Жёны героев»; хенд-мейд (пошив балаклав).

Также будет работать полевая кухня. Откроется пункт приема писем и благотворительной помощи солдатам.

В рамках форума планируется проведение стратегической сессии с представителями экспертного сообщества для обсуждения вопросов, связанных с оказанием психологической поддержки гражданам в связи со специальной военной операцией.

Всех жителей приглашают к участию!

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