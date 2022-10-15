Подарок новорожденному: в этом году их получили уже около 7 тысяч семей региона

181

Это бокс с вещами, которые так нужны в первые месяцы жизни ребёнка. Его собирали, учитывая мнение педиатров и опытных родителей.

Подарочный набор включает в себя более 27 позиций, среди которых одежда и средства гигиены.

«Когда готовишься к рождению ребенка трудно сосредоточиться на том, что ещё нужно купить, – делится впечатлениями молодая мама, – В этом боксе есть всё самое необходимое».



Такие наборы в области вручают на протяжении трёх лет. Наш регион один из немногих, где действует подобная мера поддержки, разработанная по поручению Дмитрия Азарова. С начала реализации выдано 25 982 бокса, а в этом году их получили уже около 7 тысяч семей.

Фото: пресс-служба правительства СО