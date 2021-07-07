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Подарок для Арсения Савосина: его давнее желание – вживую увидеть выступление Надежды Бабкиной

7 июля 2021 15:26
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Диагноз ДЦП для жителя Жигулевска Арсения Савосина — не приговор.

Диагноз ДЦП для жителя Жигулевска Арсения Савосина — не приговор. Молодой человек успешно в дистанционном формате обучается в Социально-педагогическом колледже Тольятти по специальности «Информационные системы и программирование», увлекается компьютером.

Давнее желание Арсения – вживую увидеть выступление Надежды Бабкиной, чьим поклонником он является.

Министерство культуры Самарской области приняло решение исполнить мечту Арсения.

В парке «40 лет ВЛКСМ» Жигулевска заветные билеты на концерт Надежды Бабкиной Арсению Савосину вручили  Дмитрий Азаров и министр культуры СО Татьяна Мрдуляш. Мечта Арсения исполнена — теперь он вместе с мамой поедет в Москву.

На странице в социальных сетях молодой человек поделился: «Вчера у меня состоялась встреча с Губернатором Самарской области — Дмитрием Игоревичем Азаровым и Министром культуры Самарской области — Татьяной Павловной Мрдуляш!
Мы приехали в Жигулёвский парк «Победы», вышли из машины и стали ждать! Прошло некоторое время, ко мне стал приближаться человек, а лицо явно было мне знакомо. Подойдя совсем близко ко мне, я понял, что передо мной стоит сама Министр культуры Самарской области — Мрдуляш Татьяна Павловна! К счастью, Татьяна Павловна, очень быстро вошла в мою душу. Мы довольно долго и приятно пообщались.
Вдруг я услышал звук сирены, вдали показалась полицейская машина, а впереди этой машины — машина губернатора Самарской области — Дмитрия Игоревича Азарова! Через мгновенье передо мной уже стоял Дмитрий Игоревич! Губернатор подошел ко мне и сказал: «Здравствуй, дорогой Арсений! Я знаю, что ты большой поклонник творчества Народной артистки РСФСР — Надежды Георгиевны Бабкиной!» И торжественно объявляет: «От всей души хочу подарить тебе сертификат, который даёт возможность поехать в театр «Русская песня», на концерт Надежды Бабкиной и ансамбля «Русская песня»!
Хочу от всей души поблагодарить Татьяну Павловну Мрдуляш и Дмитрия Игоревича Азарова за оказанную помощь и всестороннюю поддержку и, конечно, за непередаваемые и яркие эмоции во время нашей встречи!».

Теги: билеты Надежда Бабкина подарок для Арсения

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