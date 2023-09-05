под Самарой снесли мертвый город

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Подрядчики завершают снос недостроенного поселка возле поселка Водино. От мертвого города остались лишь руины.

Мертвый город строили для рабочих трех заводов в составе домостроительного комбината № 2 (ДСК-2). Но этому не суждено было сбыться. Стройку заморозили в 90-х годах прошлого века.

В 2021 году из-за мертвого города состоялось судебное разбирательство между чиновниками и прокуратурой Самары. Сотрудники надзорного ведомства попросили обязать городские власти оградить территорию, чтобы на нее не проникали посторонние люди, и убрать отходы, возникшие из-за частичного обрушения зданий. Суд их поддержал.

Подготовку к сносу власти Самары вели не первый год. Контракт с подрядчиком — ООО «Аркада» — заключили в конце июня. Стоимость работ составила 17 миллионов рублей, пишет 63.ру.