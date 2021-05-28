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Под Самарой на Волге обнаружили корабль-призрак

28 мая 2021 12:47
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Под Самарой на Волге обнаружили корабль-призрак

Самарский диггер Роман Рунев рассказал ГТРК «Самара» об интересной находке. Заброшенный корабль находится на одной из проток за Волгой.

Как судно могло оказаться в самарских водах, вопрос остается открытым. Добраться до корабля с суши практически нереально, с воды он тоже охраняется. Однако это оказалось не проблемой для самарских диггеров.

«На подобный объект вообще не сложно, забраться, если руки, ноги целы, - смеется Роман. -  А вот если какое-то подземное сооружение, то тут нужен индивидуальный подход».

Сам корабль находится в плачевном состоянии — трюмы давно заржавели, в рубке осталось немало действующих кнопок и ручек, но все они достаточно ветхие.

Как оказалось, это малый десантный корабль — МДК-759. Корабли такого типа строились в СССР в 60-х годах. Военное судно предназначено для форсирования широких рек и морей, а также для проведения спецопераций. По найденной информации диггера оказалось, что у ЦСК ВВС на МДК-759 не было лицензии на перевозку. Судно все эти годы просто простаивало.

Корабль стоит на острове почти 3 года. За ним иногда следят, но время все же берет своё. Почему судно не успели распилить на металлолом — неизвестно.

Фото: Роман Рунев
Теги: Волга корабль-призрак

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