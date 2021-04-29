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Почти треть россиян отказывается на дачах от газонов в пользу грядок

29 апреля 2021 10:51
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Почти треть россиян отказывается на дачах от газонов в пользу грядок

Почти треть россиян – от 60 до 70% – постепенно отказывается на своих дачных участках от газонов в пользу грядок. А урожай на шести сотках сейчас может быть достаточным для того, чтобы как минимум несколько месяцев обходиться без магазинных овощей, рассказала РИА Новости эксперт Союза садоводов России Ольга Воронова.

По её словам, ценность дачи особенно повысилась после пандемии. Эксперт напомнила, что во времена Советского Союза садовый участок был источником самого необходимого из еды – свежих овощей, фруктов, ягод, даже мяса, поскольку дачники разводили кур и кроликов.

Потом, когда жизнь наладилась, садоводы стали больше интересоваться дизайном и не хотели ничего сажать – в основном только цветы, газоны. Сейчас снова всё меняется.

Теги: дачи дачники приусадебное хозяйство

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