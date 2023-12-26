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Почти треть года в Самаре была солнечная погода

26 декабря 2023 15:15
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почти треть года в Самаре была солнечная погода

Яндекс Погода изучила данные метеонаблюдений и подвела погодные итоги уходящего года. В Москве за 2023 год осадков выпало более чем 600 тыс. олимпийских бассейнов, Санкт-Петербург уступает столице в два раза, а в Нижнем Новгороде почти треть года была снежной и дождливой. 

Самая холодная температура за весь год была зафиксирована 10 января в населенном пункте Оленек, Республики Саха. Температура здесь опустилась до -60°. За ним последовал Красноярск, где минимальная температура составила -43°. Замыкает тройку самых холодных городов года Екатеринбург — здесь столбики термометра опускались до -40°. 

В топ-самых жарких городов попали Уфа (+41°) и Челябинск и Омск (+40°), оставив позади города с традиционно теплой погодой, а именно Волгоград, Краснодар, где самая высокая температура составила +39°. 

Также специалисты выяснили, где больше всего было солнечных дней. Как оказалось, в уходящем году Санкт-Петербург неожиданно обогнал Москву. В северной столице было 94 солнечных дня, в то время как в Москве всего 84 дня. Однако триумфаторами этого рейтинга стали отнюдь не эти города. Среди всех населенных пунктов России самыми солнечными оказались Краснодар (116 дней) и Уфа (115 дней). Немало солнечного света получили и челябинцы — здесь ясных и малооблачных дней было на 20 больше, чем в Москве. Реже всего солнце наблюдали жители Красноярска — всего 73 дня. 

Кроме того, удалось выяснить, что Москва обошла Санкт-Петербург и по количеству осадков в 2023 году. Если перевести все осадки в олимпийские бассейны, то в Москве за 2023 год выпало 602 570 олимпийских бассейна, что почти в два раза больше по сравнению с Питером ( 341 391). А по количеству снежных и дождливых дней первенство забрал Нижний Новгород, где осадки шли 108 дней в году.  

Специалисты Яндекс Погоды рассказали, что в этом году россияне активно делились погодными условиями в своих городах для актуализации прогнозов. Всего россияне оставили 171 млн. сообщений об осадках в 2023 году. Самыми активными стали самарцы с 1,7 сообщений на 1 человека. При этом солнечных дней в городе было намного больше, чем дней с осадками — 102 против 72. 

 

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