Почти на месяц сократилось время безработицы благодаря проекту модернизации СЗН Самарской области

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Среднее время нахождения на учёте в качестве безработного сегодня составляет 109 дней. Для сравнения: в прошлом году этот показатель был равен 131 дню.



Благодаря дополнительным услугам и сервисам, внедрённым в рамках проекта, таким как работа тематических сообществ при ЦЗН, назначение персональных кураторов и составление индивидуальных планов поиска работы, удалось более эффективно подбирать вакансии для соискателей и быстрее находить работу.

Кроме того, с 2023 года кадровый центр оказывает услуги в формате одного окна, что позволяет клиентам получить комплекс услуг разных ведомств в одном месте.

«Индивидуальный подход сделал процесс поиска работы более комфортным и результативным для соискателей. Мы учитываем потребности рынка труда и помогаем нашим клиентам найти работу. Кроме того, активно взаимодействуем с работодателями региона», — отметил директор Самарской службы занятости Александр Митюхин.

Напомним, в 2023 году Самарская область в числе первых 17 регионов присоединилась к проекту комплексной модернизации СЗН. В результате была приведена к единому стандарту «Работа России» вся сеть центров занятости — 34 точки присутствия.