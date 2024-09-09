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Почти каждую вторую женщину в Самаре привлекают мужчины, занимающиеся спортом

9 сентября 2024 09:27
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Почти каждую вторую женщину в Самаре привлекают мужчины, занимающиеся спортом

Мужчинам в поиске второй половины статистика неумолимо советует заменить увлечение шахматами и компьютерными играми на активный спорт. В открытом опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие экономически активные женщины и мужчины из Самары.

4 из 10 мужчин (40%) уверены, что женщины, выбирающие спорт в качестве хобби, более привлекательны. Каждый четвёртый мужчина (24%) назвал самым соблазнительным женским хобби кулинарию. 13% мужчин нравится, когда женщина занимается рукоделием. Каждый десятый мужчина находит привлекательной женщину, увлеченную танцами. 6% восхищаются дамами, которые создают домашний уют. Для 5% мужчин привлекательными женскими хобби являются чтение и путешествия. По 4% мужчин считают, что женщина привлекательнее, если она увлекается цветоводством или самообразованием. Некоторых поражают в самое сердце женщины с увлечениями, традиционно считающимися мужскими: 3% — охотой и рыбалкой, 2% автомобилями и мотоциклами.

Чем увлечены женщины, состоящие в паре? Спорт на первом месте как среди самых привлекательных, так и среди реальных женских хобби, названных мужьями, но занимаются им жены лишь 15% опрошенных. На втором месте — hand-made (10%), на третьем — цветоводство (9%). Шоппинг ни разу не упоминался мужчинами как привлекательное женское хобби, а вот в качестве реального увлечения своей второй половины его назвал каждый двадцатый.

Какие хобби делают мужчин более привлекательными в глазах женщин? Почти каждая вторая жительница Самары (43%) назвала занятия спортом, на втором месте — умение работать руками, строить и ремонтировать (18%). 13% женщин нравятся мужчины-путешественники, 11% — кулинары. Еще 10% восхищает, когда мужчина увлекается автомобилями. 9% признались, что им нравятся охотники и рыбаки. Также 8% считают привлекательными читающих мужчин. 3% женщин нравятся мужчины, увлеченные саморазвитием и изучением нового, еще столько же рассказали, что их привлекают музыканты.

Какие хобби у мужей? По словам 19% жительниц Самары, — это спорт. На втором месте — охота и рыбалка (13%), на третьем — авто и мотоциклы (8%). Мало кто из жительниц Самары назвал в числе привлекательных мужских увлечений шахматы, 3D-моделирование, садоводство, животных, однако ими занимаются мужья 1—2% опрошенных. Компьютерные игры как хобби немногим женщинам кажутся привлекательными, но о подобном виде досуга мужей рассказала каждая двадцатая.

Любопытно, что женщины чаще, чем мужчины, считают, что хобби не влияет на привлекательность в глазах противоположного пола — 9% против 4%.


Время проведения: 27 августа — 5 сентября 2024 года

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