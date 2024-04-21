Почти 800 жителей губернии сдали кровь в Национальный день донора

122

19 и 20 апреля во всех подразделениях Самарской областной клинической станции переливания крови состоялись мероприятия, посвященные Национальному дню донора. В эти дни банк службы крови региона пополнился на 360 литров донорской крови. Впервые стали донорами 36 человек.



Традиционно в этот день чествуют и благодарят отзывчивых и неравнодушных людей - российских доноров, которые добровольно и безвозмездно спасают жизни сотни тысяч людей. Только за прошедший год в Самарской области пациентам различных медицинских организаций было осуществлено более 90 000 переливаний компонентов донорской крови, то есть почти 250 переливаний в день.



В Самаре благородную традицию сдачи крови в эти праздничные дни поддержали 450 человек, среди которых в большей степени были регулярные и Почетные доноры. Но были и те, кто решил начать свой донорский путь со сдачи крови в праздничный для донорского сообщества день.



Накануне праздничного мероприятия с донорской миссией станцию посетили сотрудники ГУ МВД России по Самарской области, сотрудники Управления федерального казначейства, представители областного ГКУ «Центр по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям», сотрудники медицинских организаций региона.



В праздничный день в акции приняла участие специалист министерства здравоохранения Ольга Усачёва.

"Я сдаю кровь уже в третий раз и не планирую останавливаться. Это еще только мои первые шаги в роли донора. Отрадно осознавать, что моя кровь действительно кому-то помогает", - отметила Ольга.



В подразделениях станции переливания крови в Тольятти и Сызрани в мероприятии приняли участие 335 человек, среди которых были сотрудники транспортной полиции.



Помимо мероприятий, проводимых в стенах учреждений Службы крови региона, в преддверии праздника велась активная работа по организации и проведению выездных акций по сдаче крови для населения региона. Так, 19 апреля было проведено выездное донорское мероприятие в Доме дружбы народов, в котором приняли участие председатели национально-культурных и религиозных организаций, общественных объединений и сотрудники Дома дружбы народов.



В донорстве не важна твоя национальность, вероисповедание, внешний облик, а важен сам человек, который готов поделиться своей кровью во благо спасения людей.



«Очень значимо то, что подобная акция проходит в стенах Дома дружбы народов, поскольку это место выступает объединяющим фактором. Люди, которые сюда пришли, разных национальностей и конфессий – мы все едины в готовности помочь тем, кому это необходимо. Сдаю кровь уже не в первый раз. Буду рад, если моя кровь спасет чью-то жизнь», - отметил председатель регионального духовного управления мусульман Самарской области, муфтий Талип-хазрат Яруллин.



Ярким завершением праздничной донорской акции стал семейный донорский турнир по настольному теннису, в котором приняли участие 8 команд. В игре сразились друг против друга доноры, которых связывают родственные или семейные узы. Среди участвующих пар были мама с дочкой, два брата, муж с женой, некоторые пришли с детьми.



«В очередной раз доноры проявили большую активность, показали свою отзывчивость и неравнодушие. Ведь, чтобы стать донором, нужно не только отсутствие противопоказаний, но и желание. Безвозмездная помощь - это особенность нашего характера. Не устаем говорить донорам «Спасибо!» - отметил директор Самарской Службы крови Сергей Кузнецов.

Фото: минздрав СО