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Почти 5 000 участников из Самарской области уже присоединились к конкурсу «Это у нас семейное»

22 сентября 2023 13:27
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Почти 5 000 участников из Самарской области уже присоединились к конкурсу «Это у нас семейное»


В апреле прошлого года на третьем очном заседании Наблюдательного совета АНО «Россия – страна возможностей» Президент России, Председатель Наблюдательного совета Владимир Путин поддержал инициативу семьи Скатковых из Самарской области о создании на платформе «Россия – страна возможностей» конкурса для семей.

Семья – основа нашего общества, играющая важную роль в жизни каждого человека. Именно здесь закладываются наши навыки и умения, видение и круг интересов. Семья дает нам самое важное: уверенность в себе, развитие и правильные жизненные ориентиры.

Принять участие в конкурсе может семейная команда из 4 и более родственников — представители не менее 3 поколений. Например: дети, родители, бабушки и дедушки. Самому младшему участнику должно быть от 6 до 17 лет.

Регистрируйте свою семейную команду на сайте этосемейное.рф и заполняйте анкету. Делайте вместе с семьей добрые дела, занимайтесь спортом, узнавайте историю своей семьи и создавайте поводы для семейной гордости. Все вместе выполняйте задания и набирайте баллы.

Победителей ждут 30 сертификатов на 5 000 000 рублей на улучшение жилищных условий и 300 больших семейных путешествий. Для самых активных участников подготовлены подарки за выполнение дополнительных заданий.

Открывать возможности для своей семьи – это просто!

Конкурс поддержали известные телеведущие, актеры, музыканты России: Иван Охлобыстин, Сергей Жуков, Арина Шарапова, Андрей Мерзликин и многие другие

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