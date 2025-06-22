Я нашел ошибку
Главные новости:
Российским студентам будут помогать искать работу
Российским студентам будут помогать искать работу
Набиуллина: ожидания по инфляции высокие, нет уверенности в устойчивом снижении
Набиуллина: ожидания по инфляции высокие, нет уверенности в устойчивом снижении
Житель Шенталинского района без прав уснул за рулем: трое пострадавших
Житель Шенталинского района без прав уснул за рулем: трое пострадавших
Депутаты Госдумы предложили ввести бесплатный проезд для студентов
Депутаты Госдумы предложили ввести бесплатный проезд для студентов
Стал известен календарь матчей Мир РПЛ
Стал известен календарь матчей Мир РПЛ
Из воды на тольяттинской набережной спасли косулю
Из воды на тольяттинской набережной спасли косулю
Ожидания от работодателей у зумеров схожи с предпочтениями миллениалов,
Ожидания от работодателей у зумеров схожи с предпочтениями миллениалов
отмена рейсов Air Arabia может затронуть 45 тысяч россиян
Отмена рейсов Air Arabia может затронуть 45 тысяч россиян
Наверх
Самара  +17 °C, Тольятти  +17 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 78.5
0.02
EUR 90.14
0.3
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарская филармония торжественно завершает сезон гала- концертом с участием звезд европейской оперы!
В Самаре Музей-галерея «Заварка» организует выездную пешеходную экскурсию в село Рождествено
В «ЗИМ Галерее» расскажут о судьбе Куйбышева в годы Великой Отечественной войны
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Почти 40% российских компаний никогда не говорили сотрудникам о правилах инфобезопасности

22 июня 2025 11:29
122
Почти 40% российских компаний никогда не говорили сотрудникам о правилах инфобезопасности

В январе-апреле 2025 года Роскомнадзор зафиксировал 30 утечек персональных данных. При этом лишь за январь-февраль в открытом доступе оказались более 24 млн записей российских пользователей. Эксперты hh.ru, ведущей платформы онлайн-рекрутинга в России, и Staffcop (входит в экосистему для бизнеса Контур) провели исследование, чтобы выяснить, насколько в российских компаниях принято обучать сотрудников правилам информационной безопасности.

В ходе опроса 16% респондентов подтвердили, что их регулярно обучают правилам информационной безопасности (ИБ) и проводят тренинги. 19% отметили, что обучение проводят редко, упоминая на собраниях и в документах. 27% опрошенных прошли лишь вводный инструктаж, у 38% и вовсе не было никакого обучения.

При этом из топ-менеджеров 25% ответили, что их никогда не обучали, 20% таких ответов — среди руководителей отделов, 41% — среди рядовых сотрудников.

Регулярно занимаются обучением по правилам ИБ в Самарской (22%), Тюменской и Иркутской (21%) областях. 65% сотрудников из Кемеровской области сказали, что они никогда не проходили ИБ-обучение.
 

Чаще других регулярное обучение проходят сотрудники из сферы финансов (35%), реже других — в сфере туризма, гостиниц и ресторанов (2%). Никогда не проходили обучение по ИБ представители рабочих профессий (51%) и сферы туризма (50%).
 

«Компании, которые пренебрегают правилами информационной безопасности, серьезно рискуют своей репутацией на рынке, под угрозу попадают финансовые показатели, бренд компании, даже бренд работодателя. Утечка данных может привести к снижению лояльности и оттоку как клиентов, так и бизнес-партнеров. В целом компании уделяют данному вопросу все больше внимания: так, по нашим данным, количество вакансий для специалистов по информационной безопасности за последние два года выросло на 20%, а уровень предлагаемых зарплат увеличился на 22%», - говорит Татьяна Фомина, директор по информационным технологиям и кибербезопасности hh.ru.

Теги: Опрос

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Ожидания от работодателей у зумеров схожи с предпочтениями миллениалов,
22 июня 2025, 12:33
Ожидания от работодателей у зумеров схожи с предпочтениями миллениалов
При старте карьеры молодые специалисты открыты к работе как в крупных компаниях, так и в среднем или малом бизнесе. Общество
93
новые форматы трудоустройства становятся важными для поколения Z
21 июня 2025, 13:41
Новые форматы трудоустройства становятся важными для поколения Z
Согласно опросу Авито Работы, россияне в возрасте 18-25 лет уже начинают свою карьеру. Общество
397
44% самарцев поддерживают запрет соцсетей для подростков
21 июня 2025, 12:22
44% самарцев поддерживают запрет соцсетей для подростков
Чем старше, тем критичнее наши граждане относятся к соцсетям для детей. Общество
337
В центре внимания
Вячеслав Федорищев обратился к жителям Самарской области в связи с Днем памяти и скорби
22 июня 2025  10:10
Вячеслав Федорищев обратился к жителям Самарской области в связи с Днем памяти и скорби
153
Самарская область на ПМЭФ подписала инвестиционные соглашения на общую сумму порядка 260 млрд рублей
21 июня 2025  14:54
Самарская область на ПМЭФ подписала инвестиционные соглашения на общую сумму порядка 260 млрд рублей
354
Свечи в память о героях Великой Отечественной войны зажгут в Самаре
21 июня 2025  13:34
Свечи в память о героях Великой Отечественной войны зажгут в Самаре
476
26 июня пройдет рабочая встреча главы города Самара Ивана Носкова с жителями Самарского района.
21 июня 2025  10:50
26 июня пройдет рабочая встреча главы города Самара Ивана Носкова с жителями Самарского района.
430
По итогам работы Самарской области на ПМЭФ планируется подписание около 20 соглашений с объемом инвестиций порядка 260 млрд рублей.
20 июня 2025  21:16
Еще 43 млрд инвестиций – третий день работы на ПМЭФ делегации Самарской области во главе с губернатором Вячеславом Федорищевым 
1564
Весь список