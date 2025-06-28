Почти 15 тысяч детей отдохнули в 193 пришкольных лагерях Самары 

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27 июня в Самаре завершили свою работу пришкольные лагеря на базе 193 образовательных учреждений, где отдыхали около 15 тысяч детей.

Накануне члены городской Общественной палаты совместно с приглашенными экспертами, в том числе из Центра развития образования городского округа Самара побывали с рабочим визитом в летних лагерях при школах №5, 34, 36, 78, 98 и 128. Они оценили общую организацию работы и питания детей, соблюдение режима дня и санитарно-гигиенических норм.

Как рассказали членам Общественной палаты директора школ, каждый день ребят, отдыхавших в лагерях, начинался с зарядки и завтрака. Также в течение дня предусмотрена творческая и спортивная программа на свежем воздухе и внутри школ вместе с вожатыми.

По итогам рабочего визита члены Общественной палаты рекомендовали руководству пришкольных лагерей расширить сотрудничество с учреждениями культуры и разнообразить программу на следующий год, в том числе проводить как больше выездных мероприятий в музеи, библиотеки, кинотеатры и т.д.

Обсуждались также изменения в программных и методических подходах к образовательному процессу к летней оздоровительной кампании 2026 года. Также Общественная палата подготовит предложения для внесения ряда локаций в городскую программу ремонта подъездов к социальным учреждениям.

Фото: администрация Самары