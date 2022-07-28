Почти 10 тысяч жалоб, вопросов, предложений жителей в соцсетях взяли в работу в июле региональные органы власти 

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Благодаря сигналам от активных граждан, многие вопросы благоустройства, уборки территорий, освещения общественных пространств быстро находят решения.

В июле муниципалитеты по жалобам в соцсетях привели в порядок 41 детскую площадку – убрали мусор, отремонтировали отдельные игровые элементы, завезли песок. Города и районы взяли в работу 125 жалоб жителей на аварийные деревья и отсутствие покоса травы и исправили ситуацию. По 22 адресам вывезли порубочные остатки деревьев.

Например, в Ленинском районе Самары на Молодогвардейской, 225 по сигналу из Центра управления регионом с проводов оперативно убрали аварийное дерево, позже путь пешеходам наконец-то освободили от веток.

Жители Приволжского района пожаловались в официальную группу муниципалитета ВКонтакте: «Село Озерецкое заросло травой, хоть бы приехали покосили. Центральную улицу покосили и всё, остальное пусть зарастает».

Местные власти объяснили, что покосу травы мешали обильные осадки. На сегодня просьбу граждан услышали, в с.Озерецкое уже проведен покос по улицам Школьная, Рабочая, Центральная, сорную растительность косят и вокруг села.

После сигналов из регионального ЦУР по 114-ти адресам была организована уборка мусора - во дворах и на общественных пространствах. Продолжают ликвидировать стихийные свалки на природе – в июле таких было 7 в Кировском, Промышленном районах Самары, в Кинельском, Ставропольском муниципальных районах. Данная работа продолжается в ежедневном режиме. Например, граждане обратили внимание на большую свалку, которая прячется от посторонних глаз за деревьями. Речь идет о пересечении улиц Ново-Вокзальная и Карла Маркса. МЦУ Самары привлекло службы благоустройства, участок взяли в работу и вывезли мусор, сейчас расчистка территории в этом районе продолжается. Качество уборки контролируют жители ближайших домов, дают обратную связь в соцсетях.

Кроме того, сигналы из социальных сетей и на платформе обратной связи помогают делать жизнь более безопасной. Граждане сообщают об отсутствии разметки или лежачих полицейских на дорогах, предлагают повысить безопасность дорожного движения. Такие сообщения ЦУР передает в ГИБДД. По светофорным объектам, которые выходят из строя от сильного ветра или ливня, сигналы передаются в муниципалитеты и Минтранс.

Сообщения на платформе обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе» помогли оперативно избежать транспортных заторов из-за вышедших из строя светофоров. Буквально за несколько часов удалось решить проблему на Московском шоссе. Утром жители сообщили, что на оживленной городской магистрали оторвалась секция красного сигнала светофорного объекта. Важно, что заявитель отметил проблемный участок на карте. Уже к вечеру светофор починили.

Фото: ЦУР СО