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Почти 1,5 тысяч госпабликов Самарской области уже получили отметку Госорганизация

29 ноября 2022 13:08
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Почти 1,5 тысяч госпабликов Самарской области уже получили отметку Госорганизация

Летом этого года Президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон от 14.07.2022 № 270-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления". Этот документ обязывает госорганы вести официальные страницы в социальных сетях. Закон вступит в силу 1 декабря 2022 года. Таким образом граждане смогут узнавать актуальную для себя информацию более простым и удобным способом в социальных сетях. Закон призван повысить открытость функционирования госорганов и организаций.

     Благодаря Центрам управления регионами за последние два года удалось выстроить эффективную коммуникацию власти и жителей в соцсетях. Специалисты ЦУР Самарской области оказывают методическую помощь сотрудникам органов власти и через алгоритмы системы мониторинга соцсетей «Инцидент Менеджмент» следят за своевременность и качеством ответов органов власти в сети. В госпабликах важны не формализованные ответы, а простой и понятный для каждого жителя язык, и интересный контент.

      «Ряд популярных госпабликов в Самарской области на сегодня уже могут составить конкуренцию неофициальным площадкам в соцсетях. Благодаря оперативной обратной связи, качественному контенту и общению с подписчиками группы министерств и муниципалитетов становятся для граждан надежными помощниками в трудной ситуации и источником достоверной информации. Ежемесячно органы власти нашего региона берут в работу порядка 10 тысяч сообщений жителей в социальных сетях, в октябре 63% из них поступили с официальных площадок. Это демонстрирует рост доверия жителей нашего региона к госпабликам», - отметил руководитель ЦУР Самарской области Сергей Рыжиков.

     Важным этапом верификации официальных сообществ в соцсетях стала возможность получение особой метки – «Госорганизация». Метка подтверждает, что этой площадке можно доверять. Все подряд такую отметку получить не смогут – метка «Госорганизация» выдается строго юридическим лицам, имеющим соответствующую учетную запись на Госуслугах.

      В Самарской области к принятию нового ФЗ были готовы заранее – в регионе уже действует официальные паблики региональных министерств, ведомств, муниципалитетов, созданы страницы губернатора, глав городов и районов.       Благодаря новому федеральному закону к 1 декабря количество верифицированных групп в соцсетях значительно вырастет. Общаться с пользователями соцсетей и качественно вести свои группы, чтобы привлекать подписчиков и доносить до них важную информацию, теперь будут главы поселений, школы, детские сады, больницы, поликлиники, детские клубы, дома культуры, театры, спортивные школы и многие другие организации. По данным на 29 ноября 2022 года порядка 1,5 тысячи официальных страниц в Самарской области уже получили отметку «Госорганизация» и эта работа продолжается. Госпаблики в Самарской области охватывают без малого 1 млн 800 тысяч пользователей.

      В начале декабря региональный ЦУР совместно с образовательной организацией «Таволга» примет участие в обучающем семинаре для глав муниципальных образований и сельских поселений Самарской области, а также для депутатов муниципалитетов на темы функционирования и развития госпабликов, отработку сообщений в соцсетях и создание безопасной цифровой среды при работе с информацией.

 

Теги: Акценты

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