Почта России запустила срочные денежные переводы в Беларусь

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Теперь в почтовых отделениях можно срочно перевести деньги в Беларусь. Услуга PosTransfer доступна более чем в 30 000 отделений по всей России.

Срочные переводы безадресные, их можно забрать в любом отделении Белпочты, подключённом к интернету. Перечисленная сумма будет доступна получателю сразу после отправки и выдаётся в белорусских рублях по курсу Национального банка РБ. Для выдачи потребуется назвать уникальный номер перевода. Стоимость услуги составляет 1,8% от суммы. Перевод работает и в обратном направлении. В России получатель сможет забрать перечисление в рублях по курсу ЦБ РФ на дату получения.

Срочный международный почтовый перевод PosTransfer — аналог банковского перечисления через платёжные системы. Помимо Беларуси, обмен срочными переводами сейчас доступен с Арменией и Киргизией — тариф на услугу составляет 0,9% и 1,2% соответственно.

«Почта России активно развивает направление денежных переводов и подключает новые коридоры. Надёжность такого способа отправки, доступность почтовой сети, доверие людей к Почте — всё это делает услугу востребованной. Наша задача — на основе современных технологий расширять географическое покрытие сервиса, прежде всего учитывая самые популярные направления», — прокомментировал директор «Продуктовой фабрики» Почты России Антон Нечаев.