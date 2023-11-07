Я нашел ошибку
Главные новости:
Молодая сызранка хотела заработать и отдала мошенникам 1,5 млн рублей
Молодая сызранка хотела заработать и отдала мошенникам 1,5 млн рублей
Почта России запустила срочные денежные переводы в Беларусь
Почта России запустила срочные денежные переводы в Беларусь
Выросла доля водителей, имеющих скидку за безаварийную езду по ОСАГО
Выросла доля водителей, имеющих скидку за безаварийную езду по ОСАГО
Космонавт Олег Кононенко обратился к жителям Самарской области в день Парада Памяти
Космонавт Олег Кононенко обратился к жителям Самарской области в день Парада Памяти
В России бум спроса на специалистов по уборке
В России бум спроса на специалистов по уборке
Тольяттинка шла на зеленый свет, но ее сбила машина
Тольяттинка шла на зеленый свет, но ее сбила машина
В Самарской области появится еще один речной вокзал
В Самарской области появится еще один речной вокзал
Самарцы предпочитают книги читать, а не слушать
Самарцы предпочитают книги читать, а не слушать
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 93.04
-0.13
EUR 99.01
0.01
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Управлении Росреестра по Самарской области прошло мероприятие -  «Российское гостеприимство»
В самарском зоопарке отметят День лисицы
В Самаре пройдет кинолекция «Недетский возраст: феномен подростковой драмы»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Почта России запустила срочные денежные переводы в Беларусь

7 ноября 2023 12:02
52
Почта России запустила срочные денежные переводы в Беларусь

Теперь в почтовых отделениях можно срочно перевести деньги в Беларусь. Услуга PosTransfer доступна более чем в 30 000 отделений по всей России.

Срочные переводы безадресные, их можно забрать в любом отделении Белпочты, подключённом к интернету. Перечисленная сумма будет доступна получателю сразу после отправки и выдаётся в белорусских рублях по курсу Национального банка РБ. Для выдачи потребуется назвать уникальный номер перевода. Стоимость услуги составляет 1,8% от суммы. Перевод работает и в обратном направлении. В России получатель сможет забрать перечисление в рублях по курсу ЦБ РФ на дату получения.

Срочный международный почтовый перевод PosTransfer — аналог банковского перечисления через платёжные системы. Помимо Беларуси, обмен срочными переводами сейчас доступен с Арменией и Киргизией — тариф на услугу составляет 0,9% и 1,2% соответственно.

«Почта России активно развивает направление денежных переводов и подключает новые коридоры. Надёжность такого способа отправки, доступность почтовой сети, доверие людей к Почте — всё это делает услугу востребованной. Наша задача — на основе современных технологий расширять географическое покрытие сервиса, прежде всего учитывая самые популярные направления», — прокомментировал директор «Продуктовой фабрики» Почты России Антон Нечаев.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Дмитрий Азаров предложил наградить руководителя самарского детского театра «Задумка» госнаградой.
6 ноября 2023  18:51
В Самаре 6 ноября знаменитый детский театр «Задумка» отметил 50-летие
686
Самарцам напоминают про перекрытие движения по ряду улиц 7 ноября
6 ноября 2023  12:56
Самарцам напоминают про перекрытие движения по ряду улиц 7 ноября
655
Все желающие смогут увидеть это грандиозное событие – вход на площадь Куйбышева свободный.
5 ноября 2023  21:47
Прямую трансляцию Парада Памяти с площади Куйбышева покажут посетителям международной выставки-форума «Россия» в Москве
1880
Продлен прием заявок на общероссийский конкурс
4 ноября 2023  11:09
Продлен прием заявок на общероссийский конкурс "Это у нас семейное"
812
Губернатор Дмитрий Азаров поздравил самарцев с Днем народного единства
4 ноября 2023  10:28
Губернатор Дмитрий Азаров поздравил самарцев с Днем народного единства
838
Весь список