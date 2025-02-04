Почта России запустила досрочную подписную кампанию на второе полугодие 2025 года

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С 1 февраля по 31 марта 2025 г. клиенты Почты России смогут выписать печатные издания на второе полугодие 2025 г. по ценам предыдущего периода.

В акции участвуют более 1 300 изданий, включая детские, глянцевые, развлекательные и отраслевые. Оформить подписку можно на сайте podpiska.pochta.ru , в мобильном приложении Почты России, во всех почтовых отделениях и у почтальонов. У клиентов, которые выписывают периодику онлайн, есть возможность выбрать нужное издание по названию или подписному индексу, теме, алфавиту, интересам, а оформление займет всего несколько минут.