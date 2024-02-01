Почта России запустила досрочную подписную кампанию на второе полугодие 2024 года

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С 1 февраля по 31 марта 2024 г. клиенты Почты России смогут выписать печатные издания на второе полугодие 2024 г. по ценам предыдущего подписного периода.

В акции участвуют почти 1400 изданий, включая детские, глянцевые, развлекательные, профессиональные, отраслевые бизнес- и другие издания. Оформить подписку можно на сайте podpiska.pochta.ru и в мобильном приложении Почты России. У клиентов есть возможность выбрать нужное издание по названию или индексу в поисковой строке, теме, алфавиту, интересам, а оформление займёт всего пару минут. Выписать печатные СМИ можно также во всех почтовых отделениях по бумажному каталогу и через почтальона на дому. Подписка доступна как для физических, так и для юридических лиц.

Клиенты Почты также могут оформить благотворительную подписку. Акция «Дерево добра» проводится с 2015 г. и позволяет подарить подписку на журналы и газеты детям из детским домов, школ-интернатов, пожилым людям и инвалидам из домов престарелых и любому нуждающемуся. Для этого в почтовых отделениях или на страницах акции podpiska.pochta.ru необходимо выбрать регион и социальное учреждение, в адрес которого будет оформлена подписка.