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Почта России напоминает о правилах отправки посылок из путешествий

14 августа 2024 11:48
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Почта России напоминает о правилах отправки посылок из путешествий

Отправить багаж почтой — такой способ во время путешествия выбирают всё большее число жителей Самарской области. Очень удобно отправить посылкой в место отдыха предметы, которые нельзя взять с собой в ручную кладь в самолёт, или отправить лишние личные вещи домой.

В период летних отпусков жители региона активно пересылают Почтой посылки, чтобы путешествовать без багажа. В основном, среди таких отправлений летний гардероб или объёмные лёгкие вещи: авторские пледы, пластмассовые игрушки и местные сувениры, которые не помещаются в ручную кладь.

Для того, чтобы путешествие прошло комфортно, а процесс оформления и получения посылок был быстрым и удобным Почта России напоминает клиентам важное:

1)      Вес простой посылки, которая поступит в почтовое отделение, не должен превышать 20 кг, а сумма трёх измерений сторон — 300 см. Если оформить курьерскую посылку с доставкой на дом, то вес такой посылки может достигать 31,5 кг;

2)      Надо правильно упаковать посылку, чтобы предметы внутри не перемещались; упаковка должна плотно закрываться и на ней должно быть место для нанесения адреса.  Приобрести упаковку можно самостоятельно или в почтовом отделении;

3)      Выберите дополнительные опции: хрупкие вещи отправляйте с пометкой «Осторожно», а также закажите SMS-уведомление о прибытии отправления в отделение и вручении адресату;

4)      Обязательно ознакомьтесь со списком предметов, ограниченных к пересылке. В посылке (внутри России) можно отправить аэрозоли, жидкости, но запрещено пересылать ядовитые растения, а также скоропортящиеся продукты. Полный список ограничений  можно посмотреть по ссылке https://www.pochta.ru/support/post-rules/prohibited-for-delivery;

5)      При оформлении посылки отправитель может воспользоваться почтовым калькулятором на сайте Почты. Он поможет рассчитать сроки доставки и сориентирует по стоимости отправления;

6)      Оформляя посылку онлайн  на сайте или в мобильном приложении, отправитель получает бонусы, которыми потом можно расплатиться за отправку писем и посылок.

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