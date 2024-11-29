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Почта России и Самарский государственный медицинский университет запустили совместный проект

29 ноября 2024 14:07
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Почта России и Самарский государственный медицинский университет запустили совместный проект

В Большечерниговском районе Самарской области стартовал уникальный проект Почты России и Самарского государственного медицинского университета (СамГМУ) «Дистанционная проверка здоровья населения» с применением новых разработок в телемедицине и сервиса «Health check-up». Эта инициатива принадлежит депутату Государственной Думы Российской Федерации Александру Хинштейну.

По проекту, любой желающий может воспользоваться на почте специальным комплексным набором, чтобы, например, самостоятельно измерить пульс, давление, уровень кислорода в крови и биоэлектрические сигналы сердца. Все эти данные сразу будут поступать в телемедицинский центр СамГМУ. Если там обнаружат значительные отклонения от нормы, то информацию оперативно передадут в Центральную районную больницу. 

Сотрудник Почты в данном случае регистрирует клиента на платформе дистанционного мониторинга физиологических показателей пациента Health Check-Up. затем помогает пройти осмотр, поочередно используя медицинские устройства.

В настоящее время пройти такой мониторинг здоровья можно в четырёх почтовых отделениях Большечерниговского района Самарской области: в посёлках Торшиловский, Шумовский, Костино и в селе Новый Камелик.

Вместе с тем отметим, что почтальоны, хоть и прошли обучение в СамГМУ, но при этом они оказывают не медицинские услуги, а лишь помогают провести самостоятельное исследование.

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