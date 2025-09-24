Почта России доставит открытки от гостей первого гастрофестиваля «Самара со вкусом»

108

Гастрофестиваль «Со вкусом» в Самаре — это не только праздник для гурманов, но и возможность поделиться атмосферой родного края с миром. 27 и 28 сентября на площадке у бассейна ЦСКА, в Шатре туризма, будет работать точка посткроссинга от Почты России. Здесь гости фестиваля смогут получить и отправить открытку с фирменной символикой Самарской области, чтобы поделиться эмоциями и атмосферой праздника с дорогими людьми, где бы они ни находились.

Фестиваль «Самара со вкусом» проводится в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство» Правительством Самарской области и администрацией города Самары. Масштабный праздник для гурманов приурочен к финалу летнего туристического сезона и станет началом новой традиции для города.

Фото предоставлено организаторами фестиваля «Самара со вкусом»