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Победителями Всероссийского конкурса «Лидеры села» стали представители Самарской области

27 февраля 2025 12:52
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Победителями Всероссийского конкурса «Лидеры села» стали представители Самарской области

 

Представители Самарской области стали победителями Всероссийского конкурса молодых управленцев «Лидеры села». Конкурс является частью программы «Кадры для села» и его цель — выявить перспективных управленцев и лидеров общественного мнения на селе.

Конкурс проводится Общероссийской молодежной общественной организацией «Российский союз сельской молодежи» в партнерстве со Всероссийской ассоциацией развития местного самоуправления. Это одно из центральных мероприятий программы «Кадры для села», разработанной по поручению Президента Владимира Путина, в рамках федерального проекта «Молодежь России» национального проекта «Образование».

Всего для участия в конкурсе зарегистрировалось более 20 тысяч человек из 89 субъектов Российской Федерации. От Самарской области в конкурсе приняли участие 412 человек. В финал вышли 150 представителей 59 субъектов страны. Финал прошел на базе Мастерской управления «Сенеж».

В конкурсе участвовали граждане Российской Федерации в возрасте от 18 до 35 лет включительно. Это руководители в сферах муниципального управления, сельского хозяйства и других отраслей производства, общественной и политической деятельности, туризма, образования, культуры, спорта, здравоохранения, медиасферы и др.

От Самарской области победителями стали:

  • Антонов Евгений, глава администрации сельского поселения Антоновка м.р. Сергиевский,

  • Мутовалова Антонина, старший специалист Комитета по делам молодежи, физической культуры и спорту администрации м.р. Ставропольский,

  • Харьков Глеб, директор Основной общеобразовательной школы с. Муханово м.р. Кинель-Черкасский.

В самарском регионе активные жители, которые хотят реализовать себя на практике получают поддержку губернатора. «Самое главное нам дать возможность всем, кто хочет, — а я знаю, что очень много людей радеют за развитие родного края – дать им всем возможность быть в помощь нашему большому общему делу – развитию Самарской области», — сказал ранее Вячеслав Федорищев.

Победители конкурса «Лидеры села» получат поддержку в карьерном и профессиональном росте, будут включены в составы экспертных и консультативных органов на федеральном, региональном и местном уровнях.

Фото предоставлено организаторами Всероссийского конкурса молодых управленцев «Лидеры села».

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