Я нашел ошибку
Главные новости:
Завершились торжественные церемонии общими фото на память.
«Мы – граждане России!»: в Самарской области подросткам в торжественной обстановке вручили паспорта
В Самаре температура воздуха ночью -0, -2°С, днем +1, +3°С.
26 ноября в Самарской области осадки в виде мокрого снега и дождя, местами туман, гололед, до +4°С
Старший ребенок в семье — единственная дочка.
В семье супругов из Самары родился 11-ый ребенок
Путь трофея «Игр Будущего» стартовал в Москве 14 ноября в рамках празднования «100 дней до Игр Будущего».
В Самарской области презентовали трофей «Игр Будущего»
Водитель одного из таксомоторных парков забрал у 85-летней местной жительницы около 900 тысяч рублей
Водитель одного из таксомоторных парков забрал у 85-летней местной жительницы около 900 тысяч рублей
Сызранец украл гаджет, заметив, что хозяйка квартиры уснула
Сызранец украл гаджет, заметив, что хозяйка квартиры уснула
Возможность записать и выпустить EP (Extended Play) стала наградой за победу во втором фестивале авторской музыки «САМ.ФЕСТ», состоявшемся летом этого года в Самаре.
Победительница фестиваля авторской музыки «САМ.ФЕСТ»-2023 Lesa FS выпустила альбом
Авиакомпании получат субсидии на полеты по России
Авиакомпании получат субсидии на полеты по России
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 88.81
0.69
EUR 96.92
0.69
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В день футбольного матча в Самаре усилят работу общественного транспорта
10 лет исполняется проекту «Россия – моя история»
Полицейские и общественники региона провели профилактические встречи антикоррупционной направленности
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Победительница фестиваля авторской музыки «САМ.ФЕСТ»-2023 Lesa FS выпустила альбом

25 ноября 2023 14:30
141
Возможность записать и выпустить EP (Extended Play) стала наградой за победу во втором фестивале авторской музыки «САМ.ФЕСТ», состоявшемся летом этого года в Самаре.

Молодая певица из Казани Lesa FS выпустила альбом «Детство давно прошло», созданный в сотрудничестве с саунд-продюсером Андреем Самсоновым. Возможность записать и выпустить EP (Extended Play) стала наградой за победу во втором фестивале авторской музыки «САМ.ФЕСТ», состоявшемся летом этого года в Самаре, при поддержке правительства Самарской области и с использованием гранта, предоставленного Президентским фондом культурных инициатив.

Гранд-финал второго фестиваля стал настоящим подарком для всех гостей и жителей Самары  в День России. Самая большая площадь Самарской области – площадь Куйбышева – 12 июня превратилась в центр музыки, света и звука. Однако уникальность фестиваля в том, что грандиозный музыкальный праздник  и объявление победителей – это не финальная точка. Проект продолжает жить и развиваться, а ценители актуальной авторской музыки ждут выхода альбома победителей.

«Этот фестиваль уникальный. Тысячи заявок поступают от самых талантливых и интересных молодых авторов, которые придут на смену «монстрам» рока и нашей эстрады... Вы все уже победители, потому что вы вышли в финал и здесь точно нет побежденных. Я очень надеюсь, что благодаря нашему фестивалю вы сделаете серьезный шаг к славе, творческому мастерству», – обратился Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров к участникам в ходе одной из встреч с финалистами «САМ.ФЕСТ». Для певицы Less FS эти проницательные слова стали сегодня долгожданной и счастливой реальностью.

Её альбом «Детство давно прошло» – это сборник о глубоких личных переживаниях и серьезных жизненных ситуациях. Конфликты с родителями, принятие себя, творческий поиск и осмысление важных жизненных моментов – в своих песнях Леся пытается не просто обозначить их, но и найти решение, поддержав всех, кто борется с такими же трудностями.

«Этот альбом посвящен истории моего взросления. Работая над ним, я затронула темы, которые раньше могли меня ранить и сделать слабее. Но сейчас, превратив всю боль в прекрасные песни, я сумела отпустить переполнявшие меня тревоги. И я надеюсь, что услышав меня, люди, которые столкнулись с такими же проблемами, смогут узнать, как правильно перебороть свои страхи, как отпустить боль, которая тянет назад, и почему так важно даже взрослея навсегда оставаться ребенком», –  рассказывает сама певица.

Каждая композиция  альбома – это отдельное повествование, поэтому все они достойны внимательного прослушивания.

Lesa FS – 18-летняя певица из Казани. Первую песню написала в 13 лет, а уже в 16 выпустила дебютный альбом. В самом начале писала о любви, но позже поняла, что хочет говорить о важных вещах, творческих переживаниях, а также внутренних и внешних конфликтах. Все эти темы отражаются не только в ее текстах, но и в музыке. Песни Леси нельзя представить без электрогитары, барабанов и надрыва в голосе. Несмотря на юный возраст, Леся имеет опыт выступления на фестивалях, а ее песни получили поддержку от ВК музыки и попали в ротации радиостанций. Летом 2023 года певица вошла в список финалистов фестиваля «САМ.ФЕСТ», успешно выдержав конкуренцию из более чем 1000 заявок на участие в мероприятии. В финале Леся выступила перед более чем 50 000 аудиторией и стала обладательницей главного приза –запись и выпуск собственного мини-альбома.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
26 ноября в Самаре из-за соревнований усилят работу транспорта
25 ноября 2023  12:19
26 ноября в Самаре из-за соревнований усилят работу транспорта
217
Сотрудники Госавтоинспекции просят граждан отложить запланированные поездки по трассам Самарской области
24 ноября 2023  14:01
Сотрудники Госавтоинспекции просят граждан отложить запланированные поездки по трассам Самарской области
629
В Самаре наградили лауреатов премии «Достояние губернии – 2023»
22 ноября 2023  12:09
В Самаре наградили лауреатов премии «Достояние губернии – 2023»
639
В Самарской области введено временное ограничение для грузовых и маршрутных транспортных средств на участках дорог
22 ноября 2023  10:16
В Самарской области введено временное ограничение для грузовых и маршрутных транспортных средств на участках дорог
4164
По традиции, губернатор встретился с земляками – участниками специальной военной операции.
21 ноября 2023  15:45
Губернатор Дмитрий Азаров проверил качество ремонта социальных объектов города-побратима Снежное
720
Весь список