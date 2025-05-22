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Победители конкурса «Это у нас семейное» внедряют лучшие родительские практики по всей стране

22 мая 2025 14:53
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В Национальном центре «Россия» состоялось IV заседание Всероссийского родительского комитета, четырьмя рабочими группами которого руководят участники конкурса «Это у нас семейное».

В Национальном центре «Россия» состоялось IV заседание Всероссийского родительского комитета, четырьмя рабочими группами которого руководят участники конкурса «Это у нас семейное». Победители и полуфиналисты самого народного проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей» занимаются развитием деятельности родительских комитетов в регионах и образовательных организациях, созданием безопасной среды, цифровизацией и повышением информационной безопасности в школах и учреждениях СПО, выявляют лучшие практики родительских сообществ.

В IV заседании Всероссийского родительского комитета приняли участие Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов, первый заместитель Министра просвещения Российской Федерации Александр Бугаев, генеральный директор Общества «Знание» Максим Древаль, заместитель генерального директора АНО «Россия – страна возможностей» Оксана Ачкасова, руководитель Центра развития инклюзивного образования Российской академии образования Светлана Лазуренко, ректор Государственного университета просвещения Наталия Наумова, и.о. директора ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания Александр Цветков, а также победители конкурса «Это у нас семейное» президентской платформы «Россия – страна возможностей».

На заседании подвели итоги второго сезона Конкурса инициатив родительских сообществ. Победителями стали 1015 проектов из 85 регионов Российской Федерации. Участники конкурса «Это у нас семейное», входящие во Всероссийский родительский комитет, активно участвовали в распространении информации среди родительских сообществ своих регионов о конкурсе, проводили обучающие вебинары, встречи, консультации родителей.

«Среди наших участников много инициативных семей, которые трудятся не только на благо своей семьи, но и всей страны. В прошлом году именно полуфиналисты конкурса «Это у нас семейное» Каретниковы из Саратовской области стали инициаторами создания органа, впоследствии объединившего известных семьянинов, учителей, советников по воспитанию и директоров школ, а еще просто любящих своих детей и страну родителей. Самое важное в работе таких организаций – взаимодействие и обмен опытом. Сейчас наши участники руководят несколькими рабочими группами комитета, и мы уверены, что у них точно есть тот уровень компетенций, который необходим для совершенствования системы образования и воспитания детей», – отметила заместитель генерального директора АНО «Россия – страна возможностей» Оксана Ачкасова.

Так, рабочей группой по выявлению и поддержке лучших практик родительских сообществ руководит директор лицея «Технический» им. С. П. Королева в городе Самара Игорь Бочков из команды Бербасовых, Бочковых.

«Для меня действительно большая честь – возглавить такое важное направление. В первую очередь, мы, конечно, изучили проекты участников конкурса «Это у нас семейное», ведь среди них очень много активных родителей, теперь ждем инициатив от участников второго сезона конкурса «Это у нас семейное», – отметил Игорь Александрович.

Его группа уже представила Министерству просвещения России несколько вариантов поощрения активных родителей: благодарственные письма Всероссийского родительского комитета, виртуальная доска почета, где будут визуализированы различные достижения, присвоение родителям статуса амбассадора Конкурса инициатив родительских сообществ. Также обсуждается возможность публичных презентаций родительских инициатив. 

Всероссийский родительский комитет сформирован по поручению Президента России Владимира Путина по итогам встречи с участниками и победителями всероссийских семейных конкурсов, состоявшейся в январе 2024 года. Инициатива создания комитета принадлежит полуфиналистам конкурса «Это у нас семейное» – династии педагогов Каретниковых из Саратовской области. Комитет объединил активных родителей и экспертов в сфере воспитания. В его состав вошли 53 человека, в их числе представители каждой из 32 семей-победителей конкурса «Это у нас семейное».

Конкурс «Это у нас семейное» стал самым массовым проектом президентской платформы «Россия – страна возможностей». В заявочной кампании приняли участие 587 250 человек из 102 735 семейных команд из всех 89 регионов вместе со своими родственниками, проживающими в 81 стране, в финале конкурса – 300 семейных команд из 83 субъектов РФ, а также Республики Казахстан. Итоги были подведены в День семьи, любви и верности 8 июля 2024 года. 32 команды из 26 регионов Российской Федерации получили сертификаты по 5 миллионов рублей на улучшение жилищных условий. Все 300 семей – финалистов конкурса стали обладателями путевок на семейные путешествия по стране от программы Росмолодежи «Больше, чем путешествие».

 

 

Фото: пресс-служба конкурса «Это у нас семейное»

Теги: Самара

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