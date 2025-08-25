Я нашел ошибку
Главные новости:
В чате работает команда опытных высококвалифицированных медицинских психологов, которые оказывают бесплатные медико-психологические консультации по различным тревожным состояниям.
Продолжает работу единый федеральный чат Комитета семей воинов Отечества по оказанию медико-психологической поддержки семьям и участникам СВО
Главная задача — перевести работу системы профилактики с неблагополучными семьями из режима контроля в режим помощи и поддержки.
Более 150 семей региона преодолели трудную жизненную ситуацию благодаря спецпроекту «Вызов»
Ребята признались, что стали с еще большим уважением относится к тяжелой, но такой важной службе пожарного - спасателя.
В детском лагере "Лесная сказка" провели День безопасности
Самарцы  увидят уникальные кадры  синематографа эпохи модерна.
В День российского кино кинотеатр «Художественный»  покажет, что смотрели зрители в синематографе в начале ХХ столетия
Пострадали 5 человек.
В Волжском районе на автодороге «Самара – Б. Глушица» столкнулись три автомобиля
Кинотеатр под открытым небом «Филин» буквально на один вечер станет подмостками для своеобразного «Театрального ковчега».
САТОБ: презентация 95-го юбилейного сезона «Театральный ковчег» на набережной
Главная цель фестиваля – поиск и поддержка новых талантов и самородков, сохранение и развитие национальных традиций и популяризация музыкального профессионального и самодеятельного творчества.
25 августа Самарская область отмечает праздник – День Баяна
На днях специалисты службы санавиации эвакуировали из Нефтегорского района женщину, серьезно пострадавшую в ДТП.
В этом году в регионе выполнено 110 вылетов на санитарном вертолете
Победителем Всероссийского конкурса «Семья Года» стала семья из Самарской области

25 августа 2025 13:49
162
От Самарской области в номинации «Семья - хранитель традиций» победила семья Владимира и Альбины Андреевых из Исаклинского района.

Подведены итоги Всероссийского конкурса «Семья года - 2025». От Самарской области в номинации «Семья - хранитель традиций» победила семья Владимира и Альбины Андреевых из Исаклинского района. Стаж их семейной жизни - 37 лет. Старший сын, продолжая семейную династию, сейчас защищает Родину в зоне СВО. 

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев, еще в мае поздравляя семью Андреевых с победой в региональном этапе конкурса, отметил их вклад в сохранение традиционных семейных ценностей. Семья Андреевых реализует авторский проект по сохранению духовно-нравственных основ и родовых традиций семьи «Усадьба Андреевых». 

Село Самсоновка Исаклинского района, где проживают Андреевы, — малочисленное, в нём прописано чуть больше 300 человек. Пятое поколение семьи живёт именно в этом месте. Прадед Андреев Михаил Николаевич, 1871 года рождения, участвовал в Первой мировой войне, а потом и в гражданской. Дед, Андреев Василий Михайлович, 1904 года рождения, в 1941 году из Самсоновки уходил на Великую Отечественную войну. Воевал на Калининском фронте и дошел до самого Берлина, где встретился со своим соседом по деревне. Был награжден медалью «За Отвагу». Андреев Петр Васильевич, труженик тыла, кавалер двух орденов Трудовой Славы, которыми был награжден за работу по уборке зерновых. Сам Владимир Петрович Андреев, пенсионер МВД, майор милиции, ветеран труда. Награжден медалью «За отличия в службе» III и II степени.

Супруга Владимира Петровича, Альбина Алексеевна Андреева, много лет проработала в системе медицинского страхования, ветеран труда, имеет поощрения и награды. Она руководит проектом по развитию сельского туризма и автор проекта по сохранению семейных ценностей и традиций «Усадьба Андреевых». 

Сын Андреевых, Иван Владимирович служит в полиции и в настоящее время выполняет задачи на территории СВО.  Является ветераном боевых действий. У него в семье подрастают трое мальчишек, средний из которых хочет, как папа и дед, продолжить семейную трудовую династию. 

В сентябре прошлого года Владимир Петрович обратился в Самарский филиал фонда «Защитники Отечества» с инициативой проведения встреч семей бойцов СВО на безвозмездной основе, в формате выходного дня на своем подворье. Почти каждую неделю родители, жены и дети участников и ветеранов СВО посещают усадьбу. Также в Усадьбе Андреевых регулярно проходят детские праздники, «Час мужества со школьниками» и мероприятия патриотической направленности. В планах – проводить творческие мастер-классы с семьями бойцов СВО.

Владимир Петрович и Альбина Алексеевна участвовали во Всероссийском конкурсе «Мастера гостеприимства» президентской платформы «Россия-страна возможностей». Пройдя два этапа отбора, «Усадьба Андреевых» успешно прошла в полуфинал «Волга-Волга». 

За постоянную поддержку СВО семья Андреевых недавно стала номинантом Национальной премии «Страну меняют люди», которая в этом году состоялась впервые по поручению Президента России Владимира Путина.

«Путь был непростой. Это результат огромного труда всей нашей семьи. Ежедневный и кропотливый труд превратил наш родовой участок в красивый ухоженный уголок, которым мы готовы делиться с каждым», - говорит Альбина Андреева.

«Благодаря таким проектам, как Усадьба Андреевых, сохраняются память и традиции наших предков, осознаешь, что патриотизм не в словах, а в сердце и делах», - отмечают гости.

 

Фото предоставлено министерством социально-демографической и семейной политики Самарской области

