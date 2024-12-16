Я нашел ошибку
Главные новости:
Искусственные елки и новогодние декорации, изготовленные из полиэтилена или полипропилена, считаются более безопасными, чем ПВХ.
Врач предупредила о рисках покупки искусственной ели
Среди спортсменов, которые удостоены высоких наград, и самарский пловец Кирилл Пульвер, он награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени. 
Путин вручил государственные награды победителям и призерам XVII Паралимпийских летних игр
Победителем в номинации «Лучшая печатная публикация» стала Баранова Татьяна Михайловна, журнал Самарской губернии «ПЕРВЫЙ в бизнесе и власти».
Победителей Всероссийского конкурса СМИ «Культура слова» наградили в Москве
Пострадали несколько пассажиров автобуса, в том числе и малолетний ребенок. 
В Тольятти автобус врезался в световую опору
В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
Самарский подросток предстанет перед судом за покушение на убийство 14-летней девочки
Помощь спасателей потребовалась пассажиру автомобиля ГАЗель.
В Ставропольском районе на трассе М-5 столкнулись фура и грузовая ГАЗель
Наличие деревянного ограждения по периметру торговой площадки свидетельствует о том, что данный объект является официальным.
Более 150 точек: в Самаре стартовали официальные "ёлочные базары"
В Самаре ночью -2, -4°С, днем 0, -2°С.
17 декабря в регионе местами сильный снег, метель, до -5°С
Наверх
Самара  -3 °C, Тольятти  -3 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 103.43
-0.52
EUR 109.01
-1.47
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Предновогодняя лекция о новогодних игрушках пройдет в Музее Рязанова 21 декабря
Аналитики: в России повысят ключевую ставку до нового рекорда
Полицейские региона продолжают участие в акции «Школа безопасности для пенсионеров»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Победителей Всероссийского конкурса СМИ «Культура слова» наградили в Москве

16 декабря 2024 22:21
148
Победителем в номинации «Лучшая печатная публикация» стала Баранова Татьяна Михайловна, журнал Самарской губернии «ПЕРВЫЙ в бизнесе и власти».

Церемония награждения конкурса, учрежденного Минкультуры России, состоялась 13 декабря 2024 года в Москве. Мероприятие прошло на площадке Третьяковской галереи на Кадашевской набережной.

«Порой бывает непросто убедить редактора в важности материала на тему культуры. Поэтому хочется обратить внимание и поблагодарить наших коллег из разных регионов, которые делают все, чтобы как можно больше людей узнали о позитивных изменениях в нашей отрасли. На конкурс было подано более 700 проектов из 75 регионов. С нами впервые талантливые журналисты из Донецкой и Луганской народных республик. Мы счастливы, что вы наконец-то можете писать хорошие новости о культуре. Мы так рады, что вы становитесь победителями, и благодарны вам, что вы сохранили русский язык и русскую речь», – сказала Министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова.

Жюри выбрало лучшие работы в 10 номинациях, победителем в номинации «Лучшая печатная публикация» стала Баранова Татьяна Михайловна, журнал Самарской губернии «ПЕРВЫЙ в бизнесе и власти».

 

Фото:   минкульт СО
 

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В Самаре сегодня днем для продолжения расчистки городских улиц выйдет более 250 спецмашин и более 2000 дворников
16 декабря 2024  13:43
В Самаре сегодня днем для продолжения расчистки городских улиц выйдет более 250 спецмашин и более 2000 дворников
693
Иван Носков про уборку Самары: В целом по итогам ночи – сработали на тройку, но – твердую тройку
16 декабря 2024  11:48
Иван Носков про уборку Самары: В целом по итогам ночи – сработали на тройку, но – твердую тройку
365
Активные работы по ликвидации последствий снегопада ведутся в каждом районе Самары
16 декабря 2024  10:09
Активные работы по ликвидации последствий снегопада ведутся в каждом районе Самары
248
В Самаре для массового катания готовят 116 ледовых площадок
13 декабря 2024  14:03
В Самаре для массового катания готовят 116 ледовых площадок
679
В Самаре наблюдается увеличение интервала на автобусных маршрутах № 6, 41, 47, 51
13 декабря 2024  13:43
В Самаре наблюдается увеличение интервала на автобусных маршрутах №6, 41, 47, 51
1492
Весь список