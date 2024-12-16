Победителей Всероссийского конкурса СМИ «Культура слова» наградили в Москве

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Церемония награждения конкурса, учрежденного Минкультуры России, состоялась 13 декабря 2024 года в Москве. Мероприятие прошло на площадке Третьяковской галереи на Кадашевской набережной.

«Порой бывает непросто убедить редактора в важности материала на тему культуры. Поэтому хочется обратить внимание и поблагодарить наших коллег из разных регионов, которые делают все, чтобы как можно больше людей узнали о позитивных изменениях в нашей отрасли. На конкурс было подано более 700 проектов из 75 регионов. С нами впервые талантливые журналисты из Донецкой и Луганской народных республик. Мы счастливы, что вы наконец-то можете писать хорошие новости о культуре. Мы так рады, что вы становитесь победителями, и благодарны вам, что вы сохранили русский язык и русскую речь», – сказала Министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова.

Жюри выбрало лучшие работы в 10 номинациях, победителем в номинации «Лучшая печатная публикация» стала Баранова Татьяна Михайловна, журнал Самарской губернии «ПЕРВЫЙ в бизнесе и власти».

Фото: минкульт СО

