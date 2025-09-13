157

В субботу, 13 сентября, по улице Куйбышева прошел марш-парад из 14 духовых оркестров. В шествии, открывшем Всероссийский фестиваль «На сопках Маньчжурии» и посвященном празднованию Дню города Самара, приняли участие более 500 музыкантов из Самары, отмечающей в эти выходные свое 439-летие, Белгорода, Курска, Москвы, Нижнего Новгорода, Санкт-Петербурга, Севастополя, Тольятти, Ульяновска и Уфы.



«От сложившихся традиций празднования Дня города не отступаем, особенно от тех, которые касаются хорошей музыки! Фестиваль «На сопках Маньчжурии» – это уже культурный бренд и визитная карточка Самары. Важно, что музыка в эти дни звучит не только в концертных залах и на сцене в Струковском саду, но и выходит на исторические улицы города, а завтра большой сводный оркестр выступит на нашей площади Куйбышева. Приглашаю всех самарцев и гостей города на мероприятия Дня города, а музыкантов после насыщенных репетиций и выступлений приглашаю прогуляться по нашим живописным улицам, по набережной Волги, познакомиться с достопримечательностями», – сказал глава города Самара Иван Носков.



Шествие духовых оркестров началось от улицы Венцека и длилось на протяжении километра до улицы Красноармейской. По пути следования оркестры не только исполняли маршевую музыку, но и демонстрировали элементы строевых упражнений и хореографических решений.



«Марш-парад – это уникальная возможность раз в год пройти по одной из главных улиц Самары и показать всему городу свое творчество, которым мы живем ежедневно. Для гостей мы подготовили обширную программу – помимо марш-парада, это концертные номера каждого из участников фестиваля, дефиле духовых оркестров в Струковском саду, выступление сводного оркестра. Каждый точно найдет что-то свое! От души поздравляю всех жителей Самары и тех, для кого этот город стал родным, с Днем города!» – сказал художественный руководитель и главный дирижер Самарского концертного духового оркестра Сергей Рыбин.



Также в течение дня участники фестиваля представляют свои сольные программы на сценах одиннадцати дворцов культуры и концертных залов, а завтра, 14 сентября, в 12:00 все они выступят в Струковском саду.



Напомним, всего в фестивале «На сопках Маньчжурии» принимают участие 14 духовых оркестров. В их числе – Санкт-Петербургский военный оркестр Михайловской военной артиллерийской академии, Образцово-показательный оркестр войск национальной Гвардии РФ, Нижегородский губернский оркестр, Оркестр духовых инструментов им. И. Кальмана Курской государственной филармонии и др.

Фото: администрация Самары