Я нашел ошибку
Главные новости:
Завершится праздничный день фейерверком, который запланирован на 22:00.
14 сентября на площади Куйбышева пройдет праздничный концерт, посвященный 439-летию Самары
Потребовалась помощь спасателей.
Около села Черноречье, во время движения опрокинулся автомобиль «Нива», погиб водитель
Накануне празднования Дня города ученики самарской школы № 12 прошли по трем маршрутам, чтобы найти интересные объекты на онлайн-картах и разместить фотографии и комментарии о своих впечатлениях по каждой локации.
Школьники Самары впервые присоединились к всероссийскому проекту «Прошагай город»
В Самаре ночью +4, +6°С, днем +17, +19°С.
14 сентября в регионе без осадков, ночью местами заморозки, днем до +20°С
Самара отмечает День города
Самара отмечает День города
Парадом духовых оркестров открылся Всероссийский фестиваль «На сопках Маньчжурии» в Самаре.
По улице Куйбышева прошел марш-парад из 14 духовых оркестров
В фойе дома культуры гостей встречает выставка работ земляка - художника Вячеслава Горбунова. Каждая картина - своя история: о родном крае, о людях.
Сельский ДК в Большечерниговском районе стал центром притяжения в дни голосования
Запуск зрителей начнется за два часа до начала матча – 13:30.
Развлекательная программа на матче «Крылья Советов» – «Сочи» 14 сентября
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 84.38
-1.28
EUR 99.33
-0.41
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
14 сентября на площади Куйбышева пройдет праздничный концерт, посвященный 439-летию Самары
«Сделано в Самаре»: выставка объединит 50 представителей малого и среднего бизнеса
В Тольятти открылась модельная библиотека национальных культур
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

По улице Куйбышева прошел марш-парад из 14 духовых оркестров

13 сентября 2025 18:18
157
Парадом духовых оркестров открылся Всероссийский фестиваль «На сопках Маньчжурии» в Самаре.

В субботу, 13 сентября, по улице Куйбышева прошел марш-парад из 14 духовых оркестров. В шествии, открывшем Всероссийский фестиваль «На сопках Маньчжурии» и посвященном празднованию Дню города Самара, приняли участие более 500 музыкантов из Самары, отмечающей в эти выходные свое 439-летие, Белгорода, Курска, Москвы, Нижнего Новгорода, Санкт-Петербурга, Севастополя, Тольятти, Ульяновска и Уфы.

«От сложившихся традиций празднования Дня города не отступаем, особенно от тех, которые касаются хорошей музыки! Фестиваль «На сопках Маньчжурии» – это уже культурный бренд и визитная карточка Самары. Важно, что музыка в эти дни звучит не только в концертных залах и на сцене в Струковском саду, но и выходит на исторические улицы города, а завтра большой сводный оркестр выступит на нашей площади Куйбышева. Приглашаю всех самарцев и гостей города на мероприятия Дня города, а музыкантов после насыщенных репетиций и выступлений приглашаю прогуляться по нашим живописным улицам, по набережной Волги, познакомиться с достопримечательностями», – сказал глава города Самара Иван Носков. 

Шествие духовых оркестров началось от улицы Венцека и длилось на протяжении километра до улицы Красноармейской. По пути следования оркестры не только исполняли маршевую музыку, но и демонстрировали элементы строевых упражнений и хореографических решений. 

«Марш-парад – это уникальная возможность раз в год пройти по одной из главных улиц Самары и показать всему городу свое творчество, которым мы живем ежедневно. Для гостей мы подготовили обширную программу – помимо марш-парада, это концертные номера каждого из участников фестиваля, дефиле духовых оркестров в Струковском саду, выступление сводного оркестра. Каждый точно найдет что-то свое! От души поздравляю всех жителей Самары и тех, для кого этот город стал родным, с Днем города!» – сказал художественный руководитель и главный дирижер Самарского концертного духового оркестра Сергей Рыбин.

Также в течение дня участники фестиваля представляют свои сольные программы на сценах одиннадцати дворцов культуры и концертных залов, а завтра, 14 сентября, в 12:00 все они выступят в Струковском саду.

Напомним, всего в фестивале «На сопках Маньчжурии» принимают участие 14 духовых оркестров. В их числе – Санкт-Петербургский военный оркестр Михайловской военной артиллерийской академии, Образцово-показательный оркестр войск национальной Гвардии РФ, Нижегородский губернский оркестр, Оркестр духовых инструментов им. И. Кальмана Курской государственной филармонии и др. 

 

Фото:   администрация Самары

Теги: Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Завершится праздничный день фейерверком, который запланирован на 22:00.
13 сентября 2025, 20:43
14 сентября на площади Куйбышева пройдет праздничный концерт, посвященный 439-летию Самары
Завершится праздничный день фейерверком, который запланирован на 22:00. Общество
87
Накануне празднования Дня города ученики самарской школы № 12 прошли по трем маршрутам, чтобы найти интересные объекты на онлайн-картах и разместить фотографии и комментарии о своих впечатлениях по каждой локации.
13 сентября 2025, 19:17
Школьники Самары впервые присоединились к всероссийскому проекту «Прошагай город»
Накануне празднования Дня города ученики самарской школы № 12 прошли по трем маршрутам, чтобы найти интересные объекты на онлайн-картах и разместить фотографии... Общество
152
В Самаре ночью +4, +6°С, днем +17, +19°С.
13 сентября 2025, 18:45
14 сентября в регионе без осадков, ночью местами заморозки, днем до +20°С
В Самаре ночью +4, +6°С, днем +17, +19°С. Общество
151
В центре внимания
Самара отмечает День города
13 сентября 2025  18:35
Самара отмечает День города
210
Бесплатные автобусные экскурсии ждут жителей и гостей Самары в День города
12 сентября 2025  12:05
Бесплатные автобусные экскурсии ждут жителей и гостей Самары в День города
377
Вячеслав Федорищев поздравил жителей Самарской области с Днем дружбы народов
12 сентября 2025  10:33
Вячеслав Федорищев поздравил жителей Самарской области с Днем дружбы народов
405
В Самарской области открылись избирательные участки
12 сентября 2025  09:58
В Самарской области открылись избирательные участки
477
В России начался единый день голосования
12 сентября 2025  09:22
В России начался единый день голосования
440
Весь список