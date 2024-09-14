По решению Вячеслава Федорищева юные футболисты областной спортшколы тренировались на «Солидарность Самара Арене»

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В Самаре летом 2024 года юные футболисты – воспитанники областной спортивной школы олимпийского резерва №1 – тренировались на основном поле стадиона «Солидарность Самара Арена». Это стало возможным благодаря решению губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева.

Напомним, в июне на встрече с юными спортсменами и их тренерами глава региона предложил проводить тренировки на главном спортобъекте области – стадионе «Солидарность Самара Арена». Он подчеркнул: ребята должны тянуться к большому спорту.

«Развитие и поддержка спорта – один из приоритетов нашей работы. Причем важны не только высокие спортивные достижения, но и массовый спорт, и стимулирование спортсменов к повышению мастерства. На это направлена новая региональная программа «Мастер спорта», – отметил Вячеслав Федорищев. – Тренировки на стадионе «Солидарность Самара Арена» – это возможность для юных футболистов получить опыт и мотивацию для достижения высоких результатов. В дальнейшем мы продолжим поддерживать наших спортсменов и создавать условия для развития молодых талантов в Самарской области».

Отметим, в Программе социально-экономического развития региона на 2024 – 2029 годы значительное внимание уделено развитию спорта. Планируется, что в период ее реализации в Самарской области будет создано порядка 500 современных спортивных объектов.

В течение лета юные футболисты тренировались на основном поле главного стадиона области, а в начале учебного года занятия возобновились на спортивных объектах ГАУ ДО СО «Спортивная школа олимпийского резерва № 1». Команды разных возрастов – от младших школьников до U18 — получили возможность зарядиться энергией и попробовать свои силы там, где проходили матчи Чемпионата мира по футболу 2018 года, а сейчас играют футболисты ведущих клубов страны.

В настоящее время на стадионе «Солидарность Самара Арена» проводят домашние матчи две команды – самарские «Крылья Советов» и тольяттинский «Акрон» в двух турнирах – Российской премьер-лиге и Кубке России. Так, 15 сентября «Акрон» сыграет с «Химками», 18 сентября – с «Факелом» и 21 сентября – с «Краснодаром». 29 сентября пройдет встреча «Крыльев Советов» и «Химок».

Большое значение для игроков имеет качество газона. Профессиональный уход, работы по его поддержанию, среди которых – восстановление поврежденных участков травяного покрытия после каждого матча, регулярный локальный подсев семян, внесение удобрений, проветривание, досветка, стрижка газона, позволяют сохранять поле в оптимальном состоянии.

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