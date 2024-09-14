Я нашел ошибку
Главные новости:
В следующем матче «Крылья Советов» в Москве встречаются со «Спартаком».
«Крылья Советов» в Казани обыграли «Рубин» - 2:0
И где жители региона могут пройти специальные курсы.
Сергей Скворок рассказывает что такое первая помощь, при каких ситуациях она оказывается
В Самаре ночью +10, +12°С, днем +23, +25°С.
15 сентября в регионе местами кратковременный дождь, до +26°С
К участию допускаются команды, состоящие из 2 человек - членов одной семьи или родственников.
Самарцев приглашают на семейные соревнования по шахматам
В число лучших спортсменов страны вошли представители сборной команды Самарской области:
В Краснодарском крае завершилось первенство России по айкидо
В июне на встрече с юными спортсменами и их тренерами глава региона предложил проводить тренировки на главном спортобъекте области.
По решению Вячеслава Федорищева юные футболисты областной спортшколы тренировались на «Солидарность Самара Арене»
В Самаре при строительстве станции метро «Театральная» пройдено более половины пути
В Самаре при строительстве станции метро «Театральная» пройдено более половины пути
Вячеслав Федорищев поздравил Чапаевск со 113-летием
Вячеслав Федорищев поздравил Чапаевск со 113-летием
Наверх
Самара  +25 °C, Тольятти  +23 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 90.93
-0.18
EUR 100.8
0.41
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
15 сентября в Самаре состоится финал Открытого чемпионата Поволжья по дрифту DRIFT THAT
Научно-исследовательский институт «Экран» празднуют 75-летие 
В Самарской области состоялась конференция для женщин, которые совмещают бизнес и материнство
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

По решению Вячеслава Федорищева юные футболисты областной спортшколы тренировались на «Солидарность Самара Арене»

14 сентября 2024 14:48
133
В июне на встрече с юными спортсменами и их тренерами глава региона предложил проводить тренировки на главном спортобъекте области.

В Самаре летом 2024 года юные футболисты – воспитанники областной спортивной школы олимпийского резерва №1 – тренировались на основном поле стадиона «Солидарность Самара Арена». Это стало возможным благодаря решению губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева.

Напомним, в июне на встрече с юными спортсменами и их тренерами глава региона предложил проводить тренировки на главном спортобъекте области – стадионе «Солидарность Самара Арена». Он подчеркнул: ребята должны тянуться к большому спорту.

«Развитие и поддержка спорта – один из приоритетов нашей работы. Причем важны не только высокие спортивные достижения, но и массовый спорт, и стимулирование спортсменов к повышению мастерства. На это направлена новая региональная программа «Мастер спорта», – отметил Вячеслав Федорищев. – Тренировки на стадионе «Солидарность Самара Арена» – это возможность для юных футболистов получить опыт и мотивацию для достижения высоких результатов. В дальнейшем мы продолжим поддерживать наших спортсменов и создавать условия для развития молодых талантов в Самарской области».

Отметим, в Программе социально-экономического развития региона на 2024 – 2029 годы значительное внимание уделено развитию спорта. Планируется, что в период ее реализации в Самарской области будет создано порядка 500 современных спортивных объектов.

В течение лета юные футболисты тренировались на основном поле главного стадиона области, а в начале учебного года занятия возобновились на спортивных объектах ГАУ ДО СО «Спортивная школа олимпийского резерва № 1». Команды разных возрастов – от младших школьников до U18 — получили возможность зарядиться энергией и попробовать свои силы там, где проходили матчи Чемпионата мира по футболу 2018 года, а сейчас играют футболисты ведущих клубов страны.

В настоящее время на стадионе «Солидарность Самара Арена» проводят домашние матчи две команды – самарские «Крылья Советов» и тольяттинский «Акрон» в двух турнирах – Российской премьер-лиге и Кубке России. Так, 15 сентября «Акрон» сыграет с «Химками», 18 сентября – с «Факелом» и 21 сентября – с «Краснодаром». 29 сентября пройдет встреча «Крыльев Советов» и «Химок».

Большое значение для игроков имеет качество газона. Профессиональный уход, работы по его поддержанию, среди которых – восстановление поврежденных участков травяного покрытия после каждого матча, регулярный локальный подсев семян, внесение удобрений, проветривание, досветка, стрижка газона, позволяют сохранять поле в оптимальном состоянии.

 

Фото:   freepik.com

Теги: Самара

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В следующем матче «Крылья Советов» в Москве встречаются со «Спартаком».
14 сентября 2024, 16:29
«Крылья Советов» в Казани обыграли «Рубин» - 2:0
В следующем матче «Крылья Советов» в Москве встречаются со «Спартаком». Футбол в Самаре
95
В Самаре ночью +10, +12°С, днем +23, +25°С.
14 сентября 2024, 15:52
15 сентября в регионе местами кратковременный дождь, до +26°С
В Самаре ночью +10, +12°С, днем +23, +25°С. Экология
141
В число лучших спортсменов страны вошли представители сборной команды Самарской области:
14 сентября 2024, 15:27
В Краснодарском крае завершилось первенство России по айкидо
В число лучших спортсменов страны вошли представители сборной команды Самарской области: Спорт
116
В центре внимания
Ночью и утром 15 сентября в Самарской области ожидается туман
14 сентября 2024  12:36
Ночью и утром 15 сентября в Самарской области ожидается туман
183
Вячеслав Федорищев принес присягу на верность народу, Конституции РФ и Уставу Самарской области и официально вступил в должность губернатора региона.
13 сентября 2024  16:35
Состоялась торжественная церемония вступления в должность губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева
591
Стало известно, когда в Самаре включат отопление
13 сентября 2024  13:33
Стало известно, когда в Самаре включат отопление
1067
Вячеслав Федорищев официально стал губернатором Самарской области
13 сентября 2024  13:26
Вячеслав Федорищев официально стал губернатором Самарской области
508
13 сентября пройдет торжественная церемония вступления в должность губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева
13 сентября 2024  12:49
13 сентября пройдет торжественная церемония вступления в должность губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева
1381
Весь список