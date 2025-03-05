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По решению Вячеслава Федорищева участникам и инвалидам Великой Отечественной войны перечислят по одному миллиону рублей

5 марта 2025 12:37
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По решению Вячеслава Федорищева участникам и инвалидам Великой Отечественной войны перечислят по одному миллиону рублей

С апреля 2025 года в Самарской области будет предоставляться единовременная денежная выплата ветеранам Великой Отечественной войны, проживающим на территории Самарской области, в связи с празднованием 80-й годовщины Победы. По решению Губернатора Вячеслава Федорищева к юбилею Победы участники и инвалиды Великой Отечественной войны получат единовременную выплату по 1 миллиону рублей, отдельные категории граждан – по 80 тысяч рублей.

Руководитель области неоднократно подчеркивал, что забота о ветеранах – это ежедневная, постоянная работа областного правительства. «Ветераны Великой Отечественной войны – пример героизма и самоотверженности, истинного патриотизма для нас и всех будущих поколений. Стараемся каждого окружить заботой. Ранее принял решение в честь 80-летия Победы участникам и инвалидам ВОВ сделать разовую выплату – 1 миллион рублей. К уже существующим федеральным и региональным мерам поддержки (а их около 40) дополнительно формируем комплексный план помощи ветеранам, включая усиленное медицинское сопровождение», – ранее отмечал глава региона Вячеслав Федорищев.

Среди тех, кто к юбилею Победы получит ЕДВ в размере 80 тысяч рублей, жители блокадного Ленинграда, осажденных Севастополя и Сталинграда, труженики тыла, несовершеннолетние узники концлагерей, вдовы (вдовцы) умерших инвалидов и участников ВОВ, а также военнослужащие, проходившие военную службу в воинских частях, учреждениях, военно-учебных заведениях, не входивших в состав действующей армии в годы ВОВ.

В соответствии с Постановлением Губернатора №97 ЕДВ будет предоставляться в беззаявительном порядке министерством социально-демографической и семейной политики Самарской области на основании сведений, имеющихся в информационной базе министерства. При отсутствии сведений о получателе в информационной системе предусмотрена возможность обратиться за выплатой в управление социальной защиты по месту жительства.

В документе также определены условия, при которых данную выплату могут получить члены семьи или наследники участников и инвалидов Великой Отечественной войны.

Ознакомиться с документом можно на сайте Правительства Самарской области в разделе «Официальное опубликованные документы».

Фото – Пресс-служба Правительства Самарской области.

 

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