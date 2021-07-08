По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность лесов (5 класс)

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По информации Приволжского УГМС в Самарской области объявлен оранжевый уровень опасности. До 12 июля местами по области чрезвычайная опасность лесов (5 класс).

Действует запрет на посещение лесов! Главное управление МЧС России по Самарской области в очередной раз напоминает жителям области о необходимости быть предельно осторожными с огнем.

Главное управление МЧС России по Самарской области предупреждает, что самое незначительное нарушение правил пожарной безопасности в лесу приводит к крупным пожарам.

На территории Самарской области действует особый противопожарный режим. Разведение огня, тем более на открытых территориях или в лесополосах, сжигание сухой травы на дачных участках, а также костры - запрещены. Нарушителей ждёт административная ответственность.

Главное управление МЧС России по Самарской области призывает жителей региона проявлять сознательность и соблюдать правила пожарной безопасности.

Если вы заметили в лесу небольшой пожар, нужно принять немедленные меры, чтобы остановить его, и одновременно, по возможности, отправить кого-нибудь в ближайший населенный пункт или лесничество за помощью, сообщить по телефону прямой линии лесной охраны по Самарской области 8-800-100-94-00 (круглосуточно), также необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей "101", "01".