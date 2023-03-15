По карте жителя Самарской области можно будет получать рецептурные лекарства в аптеке

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В ближайшее время на карте жителя Самарской области будет доступна новая опция – получение лекарств в аптеке по электронному рецепту. Над реализацией этого функционала работали специалисты регионального минздрава и департамента информационных технологий и связи Самарской области. Теперь, чтобы получить препараты в аптеке, не нужно будет предъявлять никаких документов, кроме карты. Фармацевт проверяет наличие электронного рецепта и выдает лекарства.

Кроме этого, уже год карта может быть использована как идентификатор полиса ОМС. Об этом рассказал заместитель председателя правительства - руководитель департамента информационных технологий и связи Самарской области Константин Пресняков в прямом эфире из Центра управления регионом.

Карта жителя Самарской области становится все более универсальной и наполняется новыми опциями. С 1 января 2024 года к карте можно привязать транспортное приложение и использовать ее как проездной в общественном городском транспорте. В связи с этим социальные транспортные карты в регионе прекращают свое действие. Обменять одну карту на другую можно в течение года. До 1 января 2024 года будут действовать обе карты. Но оплачивать проезд в общественном транспорте можно только одной из них. После 1 января следующего года функция льготного транспортного проезда останется только на карте жителя.

В первую очередь это делается для удобства людей, чтобы не носить с собой несколько карт и документов – все будет на «едином пластике».

«Карта жителя — это еще и скидочная карта, которая позволяет получать различные скидки и участвовать в льготных программах, - рассказывает Константин Пресняков. – Как в программе «Привет, МИР», так и в тех предприятиях-партнерах, которые у нас есть. На региональном уровне таких предприятий у нас уже порядка 80. Это аптеки, культурные заведения, магазины, различные сервисы. Например, туристические, медицинские. У нас предложение от одного из операторов связи по предоставлению скидки на телефонный тариф. Кроме этого, карта – банковская, а значит совмещает в себе и банковские функции. Можно получать на нее пенсию, открывать вклады и так далее».

Получить карту жителя Самарской области можно тремя способами. Держателям социальной карты нужно обратиться в один из банков - участников проекта для замены ее на карту жителя (банк ВТБ и банк «Солидарность»). В электронном виде подать заявку можно на официальном сайте card.samregion.ru, а с 1 апреля – в любом офисе МФЦ.