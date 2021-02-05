По итогам аукциона в Самаре определился подрядчик для отлова бродячих собак

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В Самаре нашли подрядчика для отлова 2294 бродячих собак.

По итогам аукциона победителем признали местное ООО.

На торги были поданы две заявки. Одна из них - от ГУП "Экология". Начальная (максимальная) цена контракта составила 27 млн рублей. Аукционная комиссия выбрала ту организацию, которая запросила за свои услуги меньшую сумму. Местное общество с ограниченной ответственностью согласилось заняться отловом собак за 19,7 млн рублей.



Теперь с подрядчиком должны заключить муниципальный контракт. Планируется, что компания до конца декабря 2021 года поймает и стерилизует 2 294 бродячих пса, передает sova.info.

Фото: pixabay