По европейской части России прокатится мощное похолодание

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В начале этой недели регион оказался в эпицентре уникальной аномалии: температура вдруг стала июньской.

В Москве, например, накануне состоялся уже второй подряд рекорд – термометры показали плюс 23 градуса. Предыдущий максимум, зафиксированный в 1951 году составлял всего плюс 17,4 градуса. Иначе говоря, ничего даже близко похожего в метеоистории Центральной России не происходило.

Из-за очень высокой температуры в европейской части страны продолжает быстро таять снег. В Оренбургской области вовсю развивается половодье. Уже подтоплены три десятка жилых домов, полторы сотни приусадебных участков. Потоки воды настолько мощные, что буквально смывают с дорог грузовые автомобили.

Чрезвычайно теплый воздух в нашу страну забросил активный атлантический циклон. Но сейчас его центр сместился на восток Русской равнины, поэтому запад региона, а также восток Старого Света оказались в зоне холодного фронта – облака протянутся от Оби до Балтики. Местами осадки будут довольно сильными – свыше 10-20 мм за сутки. Севернее линии Санкт-Петербург – Ханты-Мансийск дожди станут переходить в снег.

Очень показателен температурный график Петербурга. В воскресенье здесь было 20 градусов тепла. А сегодня слабый плюс сохранится только утром. Причем в городе местами даже может прогреметь гроза. Около полудня показания термометров уйдут в минус. И продолжат понижаться, до минус 5 к полуночи. Осадки будут выпадать преимущественно в виде снега, к исходу суток в Санкт-Петербурге появится снежный покров, высотой 5-8 см.

В зоне столкновения арктического холода и средиземноморского тепла резко усилится ветер. Штормовая зона охватит запад и северо-запад Русской равнины, а самые сильные порывы – до 17-22 м/с – ожидаются в средних широтах, в том числе в Москве.

Арктическое вторжение будет мощным, но вернуть зиму оно сумеет только на север европейской России. В Поморье, Мурманской области, в Карелии и Ненецком автономном округе завтра даже днем будет не выше минус 5 градусов. В Ленинградской и Вологодской областях ожидается около ноля. А вот в Средней полосе и на Юге показания термометров всего лишь вернутся в рамки апрельского климата.