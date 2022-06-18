ПМЭФ2022: разглядеть редких бабочек и даже полетать с ними могут посетители стенда Самарской области

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Разглядеть до мельчайших подробностей редких бабочек, занесенных в Красную Книгу, и даже полетать с ними могут посетители стенда Самарской области.



VR-очки переносят в живописные просторы национального парка Самарская Лука. Взмах джойстиком и вот вы уже парите, словно бабочка, над Жигулевскими горами. Устали? Понаблюдайте за порхающими цифровыми двойниками бабочек, а если хотите - посадите их себе на руку. Удивительно, правда?



Пока в созданной IT-специалистами Самарского университета виртуальной реальности "живут" 49 видов бабочек, 42 из которых — редкие и вымирающие виды.



Проект реализован при поддержке Правительства Самарской области.

Фото: пресс-служба облправительства