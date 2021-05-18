Пляжный сезон в Самаре откроют только 15 июня

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Несмотря на то, что уже несколько дней в Самаре бьются многолетние рекорды по жаре, официальные городские пляжи пока не готовы принимать жителей города. Там еще не установлено необходимое оборудование, не проведена уборка.

Как сообщили в департаменте городского хозяйства и экологии, пляжный сезон в областной столице традиционно стартует только в середине июня - на 15 число намечен его официальный старт. К этому времени на территории завезут песок, также там установят зонты, скамейки, раздевалки и общественные туалеты. Кроме того, на всех пляжах начнут работу спасатели.

В первую очередь в городе оборудуют пляжи на Волге от ул. Осипенко до Ладьи, от ул. Ленинградской до ул. Вилоновской, под Загородным парком, ул. Советской армии, Барбошиной поляной, в районе санатория "Можайский" и на Красной Глинке.

А вот пляж под второй очередью набережной от ул. Маяковского до KinUp будет подготовлен для массового купания позже, после завершения фестиваля "Волгафест 2021". Он пройдет с 7 по 20 июня. В рамках этого события на пляжной территории будет работать фестивальный городок, пишет Самру.ру.

Фото: Дильдина Светлана