Площадь Куйбышева в Самаре будут защищать от беспилотников во время новогодних гуляний

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На главной городской площади Самары введут беспрецедентные меры безопасности в этот Новый год. Городское агентство по проведению культурных мероприятий решило защитить зону гуляний от несанкционированных БПЛА.

Ведомство объявило поиск организации, которая будет глушить каналы управления беспилотниками. Цена госконтракта составила почти полтора миллиона рублей.

— Исполнитель должен обеспечить наличие одного оператора средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) с собственной внутренней связью на площади Куйбышева в двух точках: крыша штаба второй армии, крыша театра оперы и балета. Площадь покрытия составит не менее 1000 метров по радиусу от точки глушения, — говорится в документах на сайте госзакупок.

Исполнитель заказа будет работать с 20:00 31 декабря 2024 года по 9:00 2 января 2025 года.

Площадь Куйбышева традиционно станет основной площадкой встречи Нового года и активностей в праздничные дни. Городские и региональные власти опубликовали полную и подробную программу.

Особенностью этого Нового года станет режим работы усадьбы Деда Мороза и спортивного городка «Самара в движении». Известно, что они будут открыты для посетителей и в новогоднюю ночь, пишет 63.ру.