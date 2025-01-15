Первый урок мужества в Год защитника Отечества прошел в Самарском казачьем кадетском корпусе

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В Год защитника Отчества, объявленный Президентом страны Владимиром Путиным, в Самарском казачьем кадетском корпусе прошел первый урок мужества. О том, какие они, настоящие мужчины, и почему так важно знать своих героев в лицо, рассказал заместитель войскового атамана, Председатель Самарской региональной ассоциации участников и ветеранов СВО Артем Ададуров.

В зоне СВО Артем командовал добровольческим казачьим отрядом БАРС - 15 «Ермак». О том, как его основали, какие задачи выполняли бойцы и какие подвиги совершали, рассказывает документальный фильм «Гуманитарный конвой». Короткометражку ребята смотрели с особым вниманием.

«На наших встречах школьники вопросы задают самые разные. Если 5-6 класс, им интересно, какие ты награды получаешь, где и за что. Кто постарше, они о чем посерьёзнее спрашивают. Подобные разговоры о патриотизме для подрастающего поколения, конечно, очень важны, потому что наша молодежь это наше будущее, будущее страны», - подчеркивает ветеран СВО.

Достойное образование и верность традициям – на это делают ставку в Самарском казачьем кадетском корпусе. Воспитание юных патриотов включает гимн, утренние построения и формирование духовно-нравственных ценностей. Помимо общеобразовательной программы обязательная составляющая обучения – участие в различных патриотических фестивалях и конкурсах. Поступить в казачий корпус могут ребята, окончившие 4 класса общеобразовательной школы. Одно из главных условий – хорошие оценки, успешные результаты вступительных экзаменов и искреннее желание любить и защищать Родину.

«Цель создания Самарского кадетского казачьего корпуса - подготовка детей к несению государственной и иной службы, в т.ч. службы российского казачества. Патриотическую работу выстраиваем совместно с Волжским казачьим обществом. Регулярно в памятные даты, как общероссийские, так и казачьи, к нам приходят представители казачества: рассказывают, как воевали, что делают сейчас», - рассказывает войсковой священник Волжского войскового казачьего общества, заместитель директора по воспитательной работе кадетского корпуса Сергий Нестеров.

Уроки мужества в учебных организациях региона проходят регулярно. Для многих ветеранов активное участие в общественно-значимых событиях – важный шаг на пути к социализации после возвращения к мирной жизни.

Поддержка ветеранов СВО и их близких – в зоне постоянного внимания губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева. Для участников СВО и их семей в регионе действуют различные льготы и социальные гарантии - всего более 40 видов помощи, в том числе возможность списания долгов по кредитам до 10 млн рублей.

Внести вклад в общую Победу может каждый. С 1 января до 1 февраля 2025 года единовременная выплата при заключении контракта составляет 4 млн рублей (включая выплаты от Минобороны РФ). Всего за первый год службы военнослужащий может заработать 7 млн рублей.

Заключить контракт на службу по контракту можно в военкомате по месту жительства, пункте отбора или онлайн на портале «Госуслуги». Подробности на contract63.ru или по телефону: 8-800-2019-117.

Фото: пресс-служба Волжского войскового казачьего общества