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Первый студенческий женский отряд помощников машиниста электропоезда приступил к работе в Самарской области
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Первый студенческий женский отряд помощников машиниста электропоезда приступил к работе в Самарской области

29 июля 2024 17:28
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Их первые рейсы проходят на Куйбышевской железной дороге в составе локомотивной бригады поездов «Ласточка» на маршруте Самара – Тольятти.

Первый в России женский студенческий отряд помощников машиниста электропоезда появился в Самарской области. Студенческий отряд «Самарские ласточки» приступил к работе после окончания обучения рабочей профессии на базе института дополнительного образования Самарского государственного университета путей сообщения. Их первые рейсы проходят на Куйбышевской железной дороге в составе локомотивной бригады поездов «Ласточка» на маршруте Самара – Тольятти.

14 бойцов студенческого отряда получили все необходимые знания по программам обучения профессии, прошли специальные курсы по подготовке. Часть практических занятий проходила в моторвагонном депо Безымянка, где им теперь предстоит работать.

«Самым важным для нас стало изучение специфики профессии, особенностей организации пригородного движения, а на практике – отработка обязанностей помощника машиниста. У нас есть наставники и большое желание работать, приносить пользу пассажирам», – рассказала  командир студенческого отряда «Самарские ласточки» Екатерина Швец.

 

Фото предоставлено пресс-службой КбшЖД

Теги: Самара

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