Первый слет многодетных семей пройдет в Самарской области

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9 – 11 августа 2024 года в Красноярском районе пройдет первый слет многодетных семей. Мероприятие состоится в рамках Года Семьи в Самарской области. Планируется, что его участниками станут 250 взрослых и детей.

Напомним, что Президент РФ Владимир Путин заявил, что многодетность должна стать нормой и образом жизни для всех народов России, а сбережение и преумножение народа – главные задачи государства. В связи с тем, 2024 год объявлен Годом Семьи. На улучшение демографической ситуации в стране, повышение качества жизни семей с детьми по решению Главы государства будет направлен новый национальный проект «Семья».

В Самарской области для поддержки семей предусмотрен комплекс мер, а общий объем средств на эти цели запланирован в объеме более 50 миллиардов рублей. Врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев ранее отмечал, что поддержка семей - одна из основных задач на уровне федеральных и региональных властей. В настоящее время в регионе действует 38 мер соцподдержки, в том числе и в рамках национального проекта «Демография».

Самарский слет многодетных семей станет площадкой обмена опытом, традициями, ценностями, получения новых практических знаний для объединения семей.

На одной площадке соберутся родители, социальные педагоги, психологи, которые в неформальной обстановке будут делиться наиболее эффективными социальными практиками по улучшению качества жизни семей и психологического самочувствия каждого члена семьи. Родители смогут обменяться полезными советами, получить как индивидуальную консультацию профессионалов, так и посетить тренинги, семинары.

Так же для гостей слета подготовлена увлекательная программа: различные мастер-классы, состязания, игры, флешмобы и пр. Все они направлены не только на развитие творческих способностей участников (и взрослых, и детей), но и сближение всех членов больших семей.

В вечернее время запланированы совместные просмотры фильмов под открытым небом.