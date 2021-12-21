"Первый раз что-то выиграл": житель Чапаевска стал победителем викторины «Вакцинация – это жизнь!»

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Василий Шулепов получил сертификат на приобретение бытовой техники на 4 тысячи рублей:



«Первый раз что-то выиграл в своей жизни. Конечно, я доволен и очень рад. Не ожидал. Планирую на сертификат в четыре тысячи рублей купить микроволновку».



Пенсионер рассказал, что поначалу боялся делать прививку из-за хронического бронхита, но потом желание сохранить свое здоровье перевесило сомнения.



Напомним, подробная информация по викторине представлена на сайте card.samregion.ru, а также можно задать вопросы по телефону горячей линии викторины 8-800-511-63-03 ежедневно с 9:00 до 20:00.

Фото: оперштаб СО