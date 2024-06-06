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Первые заезды в летние детские лагеря прошли в Самарской области

6 июня 2024 14:10
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Традиционно летняя оздоровительная кампания стартовала в День защиты детей.

В Самарской области более 120 тысяч детей отдохнут в стационарных лагерях и лагерях дневного пребывания летом этого года. Ежегодно число детей, охваченных организованным отдыхом во время летних каникул, увеличивается. Особое внимание уделяется организации отдыха детей из неполных семей, находящимся под опекой и в трудной жизненной ситуации, детям участников СВО, которым путевки предоставляются бесплатно. Традиционно летняя оздоровительная кампания стартовала в День защиты детей.

Для отдыха и оздоровления детей этим летом на территории региона будут работать свыше 700 организаций, из них 46 -стационарных, около 650 лагерей дневного пребывания (пришкольных лагерей) и 4 лагеря палаточного типа.

В летнюю оздоровительную кампанию 2024 года в лагерях запланировано провести 220 смен различной тематической направленности. А также профильные смены Российского движения детей и молодёжи «Движение Первых», в которых примут участие более 2 600 детей, профильные смены «Орлята России» и «Вперёд, ЮНАРМИЯ!», военно-спортивная смена «Гвардеец» и другие.
Ежегодно ряд загородных лагерей реализуют программы для детей –инвалидов, детей с нарушением опорно-двигательного аппарата, нарушением слуха и ментальными нарушениями.

В этом году в целях создания комфортных и современных условий в шести лагерях прошел капитальный ремонт. Это: «Молодая Гвардия», «Дружба» (г.о.Чапаевск), «Спартак» (г.о.Тольятти), «Волжский Артек» и «Волжанка» (г.о.Самара), «Молодецкий курган» (м.р.Ставропольский). Еще в 9 лагерях ремонтные работы начнутся по завершении летней кампании.

Кроме того, с 2024 по 2026 годы в регионе действует региональная программа по созданию быстровозводимых конструкций. В рамках данной программы на базе детского оздоровительного лагеря «Волжский Артек» возведен новый корпус, соответствующий современным требованиям (каждая комната оборудована санузлом, душем и рассчитана на 4 человека) и с доступной средой. Здесь за летную компанию дополнительно отдохнут 208 детей. В настоящее время дополнительный корпус возводится и на территории детского центра «Гранит» города Тольятти.

Благодаря федеральной программе «Создание условий для обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» удалось создать дополнительно больше 200 мест в 2 лагерях «Авангард-Самара» и «Солнечный берег», где дети смогут отдохнуть в комфортных современных условиях.

Перед началом летней оздоровительной кампании все лагеря прошли приемку муниципальными межведомственными комиссиями с участием представителей контрольно-надзорных органов (Роспотребнадзор, МЧС).
На отдых Самарская область 1 июня приняла 144 ребенка из г. Снежное, а всего за лето отдохнут 500 детей из Донецкой Народной Республики. С мая в учреждениях Самарской области уже отдохнули 488 детей из Белгородской области и 100 детей из Оренбургской области.

«Я здесь уже была, и могу сказать, что каждый раз, когда приезжаю сюда, мне всё нравится, уезжать даже потом не хочется. Для нас тут проводят много разных мероприятий, организована насыщенная программа, нам не дают скучать. В общем, все классно!», – говорит Полина Ненашева, участница первой смены.

«Для ребят подготовлена очень разнообразная программа, будут и викторины, и квесты, и мастер-классы, дети будут заниматься в том числе дополнительным образованием. У нас 4 педагога допобразования, 4 инструктора по физической культуре, при хорошей погоде будут занятия в бассейне. Есть арт-салон отремонтированный, где дети смогут посмотреть фильмы, воспользоваться очками виртуальной реальности, есть клуб по интересам, библиотека. Большое внимание уделили подготовке вожатых», - рассказывает директор детского оздоровительного лагеря «Волжский Артек» Галина Цецулина.

 

Фото:  департамент информационной политики СО

 

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