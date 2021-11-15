Первые итоги цифровой переписи населения

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14 ноября завершилась первая цифровая и последняя традиционная Всероссийская перепись населения.

Какие результаты? Что они дают миллионам жителей России, которые приняли участие в этом событии? И что будет дальше?

Самые первые итоги и новые подробности проведения переписи, а также детали стартующего второго этапа — работы с полученными данными — будут озвучены на пресс-конференции «Успех переписи – заслуга сотен тысяч людей. Начинаем второй этап» 15 ноября в Калининграде.

В программе пресс-конференции:

– Как проявили себя новые цифровые инструменты сбора и обработки данных?

– Какие регионы и города оказались самыми активными по участию в переписи?

– Сколько жителей России переписалось на «Госуслугах»?

– Какую роль играли люди в сборе данных первой цифровой переписи?

– Кто стал героем ВПН и за что получит награду?

– Что будет на стартующем втором этапе? Как будут обрабатываться полученные данные? Как избежать двойного учета?

– Когда жители страны смогут ощутить на себе первые результаты цифровой переписи? Какие решения могут быть приняты первыми на основе новой статистики?

– Какие выводы позволяет сделать прошедшая перепись: мы навсегда расстаемся с традиционным форматом? Какими будут следующие переписи в России? Что останется в них от прошедшей переписи, и какую роль будут играть искусственный интеллект и большие данные в переписи-2030?

Ссылка на трансляцию:

https://www.youtube.com/c/ Strana2020real/