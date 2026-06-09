Первые 950 подростков приступили к работе в летний сезон в Самаре

В Самаре стартовала кампания по летнему трудоустройству школьников. В июне к работе приступили 950 ребят, а всего за сезон молодежный центр «Самарский» трудоустроит не менее 3 тысяч подростков от 14 до 17 лет.

В этом году в Самаре работу подросткам предоставляют более 120 организаций. В их числе государственные и муниципальные учреждения. Например, подростки могут работать помощниками в архиве и регистраторами в городских поликлиниках, помощниками воспитателей и садовниками в детских садах, уборщиками территории в Ботаническом саду, а также вожатыми в лагерях при центрах дополнительного образования «Металлург» и «Куйбышевский». Школьники постарше работают на городских предприятиях - ООО «Завод приборных подшипников», «Авиаагрегат» и др. Вакансии включают должности подсобного рабочего, уборщика территории, помощника садовника, специалиста, помощника мастера.

«Мы предоставляем официальную работу для подростков уже много лет. Трудоустройство организовано блоками по две недели в месяц: так подростки успевают и поработать, и отдохнуть. Заработная плата полностью официальная: за месяц работы - около 24 тысяч рублей, за две недели - примерно 12 тысяч «на руки», с учетом МРОТ и поддержки службы занятости. Но главное - стараемся подобрать каждому подростку дело по душе», - рассказала директор молодежного центра «Самарский» Ольга Петрухина.

Более 50 школьников в июне трудоустроены в Территориальных общественных самоуправлениях (ТОСах) Самары. «Подростки помогают нам в решении локальных задач микрорайона. Они выявляют и убирают с фасадов незаконные объявления и листовки, помогают жителям «серебряного» возраста приводить в порядок газоны и палисадники, высаживают цветы, плетут маскировочные сети. И конечно, участвуют в организации всех дворовых праздников», - рассказала председатель ТОС Nº1 Октябрьского района города Самара Елена Пронина.

Продолжительность рабочего дня у подростков зависит от возраста: 14 лет - 4 часа, 15 лет - 5 часов, 16-17 лет - до 7 часов. По субботам и воскресеньям у всех подростков выходные.

Отметим, что для тех, кто планирует работать в июле, уже открыта запись. Для оформления трудового договора необходим личный визит по адресу ул. Гагарина, 86 с полным пакетом документов (по ссылке: https://clck.ru/3MgyN5), запись по телефону: 8 (846) 262-52-47. Для тех, кто планирует работать в августе, запись стартует с 21 июля.