Первому победителю викторины «ВАКЦИНАЦИЯ – ЭТО ЖИЗНЬ!» вручили ключи от квартиры

143

Сегодня, 3 декабря, вручили ключи от новой однокомнатной квартиры первому победителю викторины «ВАКЦИНАЦИЯ – ЭТО ЖИЗНЬ!» Евстигнееву Виктору Константиновичу. Напомним, 83-летний пенсионер из Тольятти выиграл первый приз викторины 24 ноября в прямом эфире первого розыгрыша. Из 183 002 уникальных номеров специальная программа «Цифровой барабан» выдала номер Виктора Константиновича в качестве обладателя ценного приза викторины – квартиры в Самаре.

Официально выдача призов победителям розыгрыша от 24 ноября стартует 10 декабря. Но для первого победителя викторины, который никак не мог поверить своей удаче, организаторы сделали исключение, несмотря на то, что в новостройке ещё не полностью закончены отделочные работы. К моменту переезда чистовую отделку завершат, сам Виктор Константинович уже решил, где именно поставит диван, а где телевизор: «Мне позвонили, сказали, что я выиграл квартиру. Конечно, я не поверил, это как такое возможно? Я поверил только вот сейчас, когда зашёл и увидел своими глазами квартиру».

Не могла поверить в победу и внучка победителя Анастасия Покарева: «Конечно, сложно поверить, даже словам дедушки, который по телефону сообщает, что он выиграл квартиру. Но сегодня мы видим всё своими глазами и искренне рады победе дедушки. Поможем ему с переездом».

Вручала ключи от новой квартиры член Попечительского совета викторины «ВАКЦИНАЦИЯ – ЭТО ЖИЗНЬ!», Заслуженный врач Российской Федерации, председатель комиссии по общественному контролю Общественной палаты Самарской области Галина Гусарова. «Мне невероятно приятно, что я участвую в таком мероприятии, особенно приятно, что приз достался человеку в очень уважаемом возрасте. При этом у него очень правильная и современная позиция, он на самом деле понимает, что вакцинация – это жизнь. Виктор Константинович признался, что он осознанно принял решение вакцинироваться, убедил всех своих детей и внуков вакцинироваться. Как сказала его внучка Настя «он всех нас заставил». И я уверена, что все, кто сегодня увидит Виктора Константиновича, кто ещё не принял ответственного решения, задумаются о вакцинации. Вакцинируйтесь, сохраните своё здоровье и здоровье своих детей!», – сказала Галина Ивановна.

Вакцинировался от коронавирусной инфекции и стал участником уникальной викторины ««ВАКЦИНАЦИЯ – ЭТО ЖИЗНЬ!» – простой алгоритм действует в Самарском регионе с 15 ноября 2021 года для всех жителей области, которые решили сохранить своё здоровье и при оформлении документов на вакцинацию дополнительно подписали согласие на участие в викторине. Инициаторами викторины «ВАКЦИНАЦИЯ – ЭТО ЖИЗНЬ!» выступили Общественная палата Самарской области и Министерство здравоохранения Самарской области. Поддержал мероприятие Глава региона Дмитрий Азаров.

Присоединиться к викторине могут все зарегистрированные и проживающие на территории Самарской области граждане Российской Федерации, которые прошли вакцинацию, начиная с 24 сентября 2020 года по 20 декабря 2021 года. Для участия в викторине «ВАКЦИНАЦИЯ – ЭТО ЖИЗНЬ!» необходимо следовать простым инструкциям на сайте. Отметим, что граждане, вакцинированные в период с 15.11.2021г. по 20.12.2021г., могут не заполнять заявку на участие в викторине на сайте – они попадают в списки участников автоматически, когда оформляют документы перед вакцинацией в медицинской организации (при условии заполнения в т.ч. согласия на обработку персональных данных об участии в викторине).

Жители Самарской области, уникальные номера которых стали победителями в розыгрыше 24 ноября, не участвуют в следующих этапах викторины, а вот участники, уникальные номера которых не стали победителями, автоматически продолжат участие в следующих розыгрышах викторины, которые состоятся 8 и 22 декабря.

У всех жителей, сделавших прививку до 6 декабря, есть шанс выиграть ценный приз уже 8 декабря! Вакцинируйтесь и выигрывайте!

Подробная информация по викторине представлена на сайте, а также можно задать вопросы по телефону горячей линии викторины 8-800-511-63-03 ежедневно с 9 до 20 часов.

Фото: правительство СО