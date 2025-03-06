Первая женщина-космонавт Валентина Терешкова отмечает 88-летие

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Герой Советского Союза, летчик-космонавт СССР, депутат Госдумы РФ Валентина Терешкова празднует свой день рождения – 88 лет. С легендарной "Чайкой" пообщалась съемочная группа телеканала "Россия 1".

Терешкова посетила музей "Космос" в Ярославской области, пишет Смотрим.

"Открывая дверь в музей, невольно как бы в космосе находишься. Вы прекрасно сделали экспозицию", – оценила она.

Первая женщина-космонавт поделилась воспоминаниями о происхождении позывного "Чайка".

"Мне выпало такое счастье быть среди тех, кого рассматривал главный конструктор Сергей Королев. У нас был позывной на земле "Березка", когда мы готовились. Но Королев пришел как-то на встречу и сказал: "Как ты относишься к тому, что позывной будет "Чайка"? Так что этот позывной относится к Королеву, и для нас это святое, как и все, что он говорил", – вспоминает космонавтка.

Полет в космос Валентина Терешкова совершила 16 июня 1963 года. Её позывной "Чайка" узнала вся планета. В космосе она провела почти трое суток, совершив 49 витков вокруг орбиты Земли.