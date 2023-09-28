Первая в ПФО: Самарская область выполнила план по сбору семян дуба

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Акции по сбору семян «Сохраним лес» прошли в рамках реализации национального проекта «Экология». В них приняли участие сотрудники минлесхоза, подведомственных организаций «Самара лес» и «Самарские лесничества», все неравнодушные жители региона.



Область достигла плановых показателей по заготовке желудей объемом более шести тонн.



В связи с крайне низкой урожайностью дуба черешчатого — 1 балл урожая по шкале Каппера в лесном фонде региона, сбор желудей производится везде, где произрастают дубы: в городских округах, на территории парков, скверов, детских оздоровительных лагерей и школ



Сегодня на территории близ Воронежских озер в Самаре собрано 550 килограммов желудей, которые завершили достижение установленного планового показателя. Можно с уверенностью сказать, что плановый показатель регионального проекта «Сохранение лесов» по заготовке желудей дуба Самарской областью достигнут на 101 %



— В этом году в Самарской области урожай семян дуба невысокий, — отметил замминистра лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования, руководитель департамента лесного хозяйства Павел Мельников. — Мы находим места произрастания дуба и собираем желуди. В дальнейшем их высадят в лесных питомниках, из них вырастет стандартный посадочный материал. Это позволит продолжить искусственное лесовосстановление на территории региона



По словам Мельникова, наряду с сосной и березой, дуб является одной из главных пород, произрастающих на территории Самарской области



— В этом году план заготовки по желудю составляет чуть более шести тонн. Сегодня мы финишировали и выполнили эту норму, — сказал замминистра.



— Такая работа очень важна и я поздравляю сотрудников лесной отрасли Самарской области с тем, что они первыми в ПФО выполнили плановые показатели. Лесовосстановление позволяет сохранить и преумножить природные богатства. Это не только древесина, но и важная составляющая жизни парковых зон, — отметила начальник отдела контроля и анализа использования и воспроизводства лесов Департамента лесного хозяйства по ПФО Татьяна Ведяшкина.



На территории Самарской области ведут большую работу в рамках национального проекта «Экология», инициированного Президентом страны Владимиром Путиным. Вопросы экологии находятся под личным контролем губернатора Дмитрия Азарова, сообщает пресс-служба Минлесхоза Самарской области.

Фото: пресс-служба Минлесхоза Самарской области