Первая тренировка парада Победы состоялась в Самаре

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Военнослужащие Самарского гарнизона провели первую тренировку парадных расчетов и механизированной колонны на военном аэродроме «Кряж».

В составе парадных расчетов прошли военнослужащие Центрального военного округа, представители Росгвардии, МЧС, ФСИН России, воспитанники самарского кадетского корпуса МВД и юнармейцы.

Механизированная колонна была представлена пикапами УАЗ «Патриот», бронетранспортерами БТР-82А, машинами «Урал» с буксируемыми противотанковыми пушками МТ-12 «Рапира» и зенитными установками ЗУ-23.

В парадном строю прошли более 20 единиц техники и около 1,8 тыс. личного состава, сообщает пресс-служба ЦВО.

Фото: пресс-служба ЦВО