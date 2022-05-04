Первая совместная тренировка пеших расчетов и механизированной колонны прошла на площади Куйбышева в Самаре

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Первая совместная тренировка пеших расчетов и механизированной колонны военного парада Победы с участием военнослужащих общевойсковой армии Центрального военного округа (ЦВО) прошла на площади Куйбышева в Самаре.

Практические действия начались в 20 часов по местному времени. В ходе тренировки по площади торжественным маршем прошли расчеты, представляющие соединения общевойсковой армии ЦВО, подразделения МВД, МЧС, Росгвардии, ФСИН, отряды Юнармии и кадетские организации. Участники пешего парадного расчета оттачивали групповую строевую выучку, выдерживание равнения в колоннах и шеренгах, репетировали приветствие, прохождение торжественным маршем и другие элементы строевой подготовки.

Механизированная колонна парада в Самаре представлена пикапами УАЗ «Патриот», бронетранспортерами БТР-82А, ОТРК «Искандер-М» , машинами «Урал» с буксируемыми противотанковыми пушками МТ-12 «Рапира» и зенитными установками ЗУ-23. Возглавил ее специально отреставрированный для парада легендарный танк Т-34, ставший символом победы советского народа над фашизмом.

Всего к военному параду 9 мая в Самаре будет привлечено около 1,8 тыс. военнослужащих и более 20 единиц военной техники.