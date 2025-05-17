Первая шестидневная неделя в этом году ожидает россиян осенью

Следующая шестидневная рабочая неделя ждет жителей России осенью, с 27 октября по 1 ноября, затем предстоят три выходных дня в связи с Днем народного единства, пишет ТАСС со ссылкой на эксперта Института прикладных экономических исследований Президентской академии Марину Лопатину.
Она отметила, что это будет первая в 2025 году шестидневка.
"Выходной день с субботы, 1 ноября, перенесен на 3 ноября, понедельник. Таким образом, субботу отработаем, понедельник отдохнем", – заявила Лопатина.
По ее словам, суббота станет коротким днем, продолжительность рабочего времени будет сокращена на час.
Сразу после шестидневки предстоят три выходных: с воскресенья, 2 ноября, по вторник, 4 ноября, когда будет отмечаться праздник.
Следующая после праздника рабочая неделя будет трехдневной, указала эксперт.
"…Три рабочих дня – с 5 по 7 ноября", – заявила Лопатина.